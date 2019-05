La SelecciÃ³n Nacional de MÃ©xico Sub 17 avanza a cuartos de final del Premundial

La Selección Nacional de México Sub 17 avanza a cuartos de final del Premundial

Derrota a Puerto Rico dos goles a uno con anotaciones de Jesús Gómez e Israel Luna

Noroeste / Redacción

BRADENTON, Florida._ La Selección Nacional de México Sub 17 consiguió su boleto para los cuartos de final del Campeonato de la categoría, al derrotar a Puerto Rico dos goles a uno.

Las anotaciones fueron obra de Jesús Gómez al 42’ e Israel Luna al 68’; mientras que por los boricuas marcó José Luis López al minuto 6.

El combinado nacional se medirá el próximo domingo 12 de mayo en la ronda de cuartos de final ante su similar de El Salvador, que derrotó dos tantos a uno a Jamaica.

Luego de culminar con paso perfecto la fase de grupos del certamen de la Zona, ahora tocó el turno de medirse ante Puerto Rico en los octavos de final, por el boleto a la siguiente ronda de la competencia.

Desde el silbatazo inicial, los pupilos de Marco Antonio Ruiz trataron de imponer condiciones; sin embargo, los boricuas sorprendieron al conjunto Azteca al minuto 7 de acción.

Tras la ejecución de un tiro libre a favor de los caribeños, tuvo una mala salida la zaga mexicana, dejando la pelota a modo al delantero José Luis López, que sacó un potente disparo para batir a Eduardo García.

Con la pizarra en contra, la Selección Nacional de México Sub 17 se volcó al frente para tratar de emparejar el marcador; no obstante, el cuadro azteca no era certero frente a la portería puertorriqueña.

Antes de que finalizara la primera mitad del partido, los dirigidos por Marco Antonio Ruiz encontraron el gol de la igualada en los botines de Jesús Gómez, luego de un cobro magistral de un tiro libre.

Con el tanteador empatado a un tanto, finalizaron los primeros 45 minutos del duelo.

Para la segunda parte, el combinado nacional no cedió terreno y continuó mostrado un futbol vertical, buscando irse al frente en el tanteador.

Al 52’, Israel Luna se quedó cerca de marcar el segundo tanto a favor de los mexicanos, luego de quitarse al portero; pero su zapatazo se estrelló en la zaga puertorriqueña.

México tomó ventaja por primera vez en el encuentro al minuto 68. Eugenio Pizzuto dio un pase filtrado a Israel Luna, que ante la salida del cancerbero Ian Mercado, picó la bola para mandarla al fondo de la red.

(Con información de FMF)