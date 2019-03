La semana entrante podría discutirse dictamen de la reforma educativa, dice Rocha Moya

El Senador de la República asegura que esta reforma eliminará las evaluaciones punitivas y dignificará a los maestros

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ El Senador sinaloense y presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, anunció que ya está en marcha el proceso para instaurar una reforma educativa en el país.

Durante el foro “Hacia la Reforma Educativa. Diálogo entre maestros”, realizado este sábado en la ciudad de Culiacán, el Senador consideró que lo realizado por la anterior administración federal no se puede considerar una verdadera reforma.

“El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó un compromiso de que haría una reforma educativa, pero no contrarreforma. Incluso lo escuchan a veces en la mañanera cuando habla de la 'mal llamada reforma educativa'; entonces no le podemos llamar contrarreforma porque estaríamos admitiendo que estamos ante una reforma. Pero nosotros no venimos a destruir, vamos a construir”, expresó.

“Ya está en proceso el dictamen, muy probablemente la semana que entra lo discutan ya en las comisiones de la Cámara de Diputados”, aseguró.

Rocha Moya criticó que las acciones tomadas por la anterior administración federal fueron erradas, pues, en el afán de mejorar la educación, “rasuraron” la dignidad de los maestros.

“Los actores del Gobierno pasado llegaron a una fatídica conclusión: hay crisis en la educación y los responsables son los maestros. Y elaboraron los instrumentos legislativos para atajar, rasurar eso; se creo una idea de la evaluación que lo era todo, y nos quisieron poner contra la pared como si los maestros estuviéramos en contra de la evaluación, cuando los maestros evaluamos permanentemente. ¿Cómo vamos a estar en contra de la evaluación?”, reflexionó.

“Esa evaluación no es pedagógica, esa evaluación es punitiva. El problema es que se tiene la guadaña sobre el cuello de maestras y maestros, por una mala conclusión diagnóstica: hay crisis en la educación y los maestros son los responsables”, reiteró.

“Necesitamos abrogar, eliminar por completo, la Ley del Servicio Profesional Docente. Vamos a quitar al Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación y en su lugar queremos crear un concepto que nos lleve justamente a hacer una evaluación sólida, una evaluación diagnóstica... nunca para enjuiciar a un maestro de que si se queda o se va. ¿Para qué diagnóstica? Para saber qué requiere el maestro en su formación, qué cursos, qué seminarios necesita”, añadió.

El Senador habló también sobre la importancia que tiene para el desarrollo del País el tener un sistema educativo que dignifique a los maestros.

“Ese conjunto de cosas nos ha traído la necesidad de reformar, volver a darle el rol y la importancia que tiene el maestro. Si ustedes van a leer las bases de la educación en Finlandia, país referente, en Corea del Sur, país referente, siempre están hablando que la base de la educación es la dignificación del maestro”, aseguró.

“No podemos hablar de que la educación es la palanca del desarrollo cuando no tenemos claramente la idea de que hay que ser un maestro con ética profesional. Por eso vamos a meter civismo, vamos a meter historia, vamos a meter las artes, vamos a implementar la música y el deporte, etcétera; también los vamos a poner como parte del concepto constitucional”.