La SEP de EPN gastÃ³ 3 mil millones en medios, sÃ³lo para promover la Reforma Educativa: Presidencia

La SEP de EPN gastó 3 mil millones en medios, sólo para promover la Reforma Educativa: Presidencia

Durante su sexenio Enrique Peña Nieto otorgó más de 3 mil 007 millones de pesos en publicidad en medios de comunicación para promover la Reforma Educativa, una cifra cercana a los 4 mil 097 millones 197 mil 282.85 pesos que su Gobierno destinó a la publicidad de la Secretaría de Educación Pública de 2013 a 2018

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El ex Presidente Enrique Peña Nieto destinó durante su sexenio 3 mil 007 millones 973 mil 157.63 pesos para publicidad en medios de comunicación sobre la Reforma Educativa, informó hoy la oficina de la Presidencia de la República. Pese al gasto ejercido, el líder del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, refrendó hoy su interés por derogar dicha legislación.

Los años en que hubo una mayor inversión por parte de Peña Nieto fueron 2017, con mil 882 millones 598 mil 096.44 pesos y siguió 2016, cuando se destinaron 389 millones 892 mil 134.47 pesos.

En 2013, el Gobierno del priista dio 181 millones 882 mil 776.66 pesos para esta materia; 98 millones 057 mil, 694.21 pesos se destinaron para la difusión de los beneficios de la Reforma y sus leyes secundarias.

En 2014 se destinaron 3 millones 518 mil 647.97 pesos para los beneficios de la Reforma Educativa y leyes secundarias y otros 30 millones 673 mil 649.09 pesos para hablar solo sobre la medida legal.

En 2015 se otorgaron 510 millones 421 mil 233.19 pesos para publicidad, mientras que en 2018 fueron 3 millones 518 mil 647.97 pesos.

La Presidencia también informó sobre el gasto en publicidad de la Secretaría de Educación Pública, cifra que destaca porque es apenas mayor a la destinada para promoción de la Reforma Educativa. De 2013 a 2018 se ejercieron en este ámbito 4 mil 097 millones 197 mil 282.85 pesos

LA REFORMA EDUCATIVA DE AMLO

López Obrador prometió esta mañana a los maestros, desde la Huasteca Potosina donde realiza una gira, que “la mal llamada Reforma Educativa ya chupó faros”.

El mandatario se dirigió a las y los docentes, les dijo “estamos cumpliendo”, y continuó: “Está por cancelarse la Reforma Educativa, eso ya chupó faros”.

Tan solo el viernes pasado el líder del Ejecutivo y el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, expusieron en conferencia de prensa las diferencias entre la Reforma Educativa y la reforma que busca eliminarla. El mandatario federal aseguró que buscan informar con las bases del magisterio, pues los líderes tienen sus propios intereses y no siempre actúan con principios democráticos.

Indicó que los dirigentes tienen sus propios intereses y no siempre actúan con principios democráticos, pero dijo que “ya no hay ciudadanos imaginarios, ahora cada ciudadano es una persona consciente, con criterio”. El Jefe del Ejecutivo Federal ofreció de nueva cuenta a los maestros dialogo y reiteró que no habrá “nada de represión”.

COMPARACIÓN ENTRE REFORMAS

Moctezuma Barragán también explicó el viernes las diferencias entre la reforma de 2013 y la nueva que está proponiendo el Gobierno de López Obrador y enlistó los puntos que las caracterizan.

La Reforma del 2013:

1. Evaluación punitiva ligada a la permanencia del empleo.

2. Evaluación estandarizada y homogénea a nivel nacional.

3. Creación del INEE para la evaluación coercitiva.

4.- Búsqueda de una educación orientada sólo al mercado.

5. Servicio profesional docente impuesto por la autoridad.

6. Visión de la educación centralista.

7. Invasión de derechos, afectando la certeza y estabilidad laborales.

8. El anterior Gobierno creó un sistema perverso que ni él mismo cumplió y le dio la vuelta con muchos recursos por debajo de la mesa, burlando la ley que ellos mismos emitieron.

9. La anterior reforma se calificó de mal llamada Reforma Educativa porque fue parcial y de corte administrativo.

10. Se ignora la educación especial, la indígena y la normal.

11. Sólo alude a la calidad.

12. Ignora la educación superior.

13. Se centró en lecto-escritura, matemáticas y ciencias.

14. Se obedecía a mandatos y modas extranjeras preponderantemente.

Iniciativa de abrogación 2019:

1. Prohibición de ligar cualquier proceso a la permanencia en el empleo.

2. Enfoque regional y local de la educación.

3. Desaparece el INEE y se revaloriza al magisterio como agente de transformación nacional como un nuevo derecho: un sistema voluntario para la mejora continua, a través de la formación.

4. Educación pública, gratuita, integral, para todos los niveles, humanista, enfocada para vida y desarrollo nacional.

5. Sistema de promoción de las maestras y los maestros que se creará con la participación de ellos, con escalafones vertical y horizontal.

6. Enfoque con carácter regionalizado pluricultural y pluriétnico.

7. Se garantizan los derechos laborales y la estabilidad de trabajo.

8. Se transparentarán plazas y recursos para fortalecer la lucha contra la corrupción.

9. Esta iniciativa es integral porque por primera vez en la historia de la educación, se abarca desde el nivel inicial hasta el superior.

10. Se prioriza la educación especial, se impulsa la educación para pueblos indígenas y sus lenguas y se fortalecerá la educación normal pública, a quienes se dará prioridad para el ingreso.

11. No hay calidad posible sin equidad, que se constituye como uno de los nuevos pilares de la educación.

12. Se crea la educación superior obligatoria para lograr que se acabe el rechazo.

13. Se incorporan asignaturas como fuerza en el civismo, la educación física, la música, derechos humanos, educación ambiental y la historia, entre otras.

14. Se crear la Nueva Escuela Mexicana.