La SEP informó que este jueves inician las inscripciones, en Sinaloa ese proceso comenzó en marzo

Los alumnos que pasarán de un grado a otro ingresarán de manera automática, de acuerdo a lo declarado por el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán

Belem Angulo

06/08/2020 | 11:29 AM

La SEP informó que este jueves inician las inscripciones para el nuevo ciclo escolar, aunque en Sinaloa ese proceso inició en marzo.

En la presentación del calendario escolar 2020-2021 se señaló del 6 al 21 de agosto como el periodo ordinario de inscripciones y reinscripciones en el País; sin embargo en Sinaloa este proceso inició en el mes de marzo.

Posterior a la etapa de preinscripciones para alumnos de nuevo ingreso, arrancó en el Estado el proceso de recepción de documentos e inscripciones, que debido a la pandemia por coronavirus retomó sus funciones en la modalidad en línea el 24 de marzo, mismo que continúa funcionando.

Cabe destacar que los alumnos que pasarán de un grado a otro ingresarán de manera automática, de acuerdo a lo declarado por el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

“Es preciso señalar que los niños que están en su ciclo escolar continuo, y que pasaban de primero a segundo y de quinto a sexto, las reinscripciones son automáticas. El periodo extraordinario son para aquellos que tienen algún cambio de entidad, escuela o de ciclo escolar”, detalló.

En Sinaloa, durante el proceso de preinscripción se registraron 131 mil 697 alumnos, de los cuales 54 mil 301 han concluido el proceso e ingresarán por primero vez al sistema educativo en el nivel preescolar, o bien, que cambiarán de un nivel a otro: de preescolar a primaria, o de primaria a secundaria.

"Nos concentramos no solamente en el cierre del ciclo escolar pasado, nos concentramos no solamente en la ampliación del periodo de inscripciones, además enviamos cartas personalizadas a aquellos alumnos que no se habían preinscrito y detectamos en el sistema a través de una plataforma que se llama Alumno Digital", explicó el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López.

Señaló que para evitar complicaciones en el proceso de inscripción, se omitirá la petición de ciertos documentos.

"Ahora incluso vamos a flexibilizar aún más el proceso, ya que hay requisitos que se piden, por ejemplo la cartilla de vacunación y ahorita en estas circunstancias es complicado", dijo.

"Lo primordial es tener claro que no va a ser un documento el que deje fuera a un alumno, estamos combatiendo la deserción".

PREINSCRIPCIONES

La prescripción fue el proceso de registro durante el mes de febrero, que permitió al sistema educativo local proyectar la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en educación básica.

La inscripción corresponde a la continuación de la prescripción, y es un protocolo de entrega de documentación para el ingreso a preescolar, primaria o secundaria, que se realiza en la plataforma Alumno Digital de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa.

La reinscripción es el pase de un grado a otro, mismo que debido a la pandemia será de manera automática y no habrá necesidad de entrega de documentación hasta que las condiciones lo permitan.