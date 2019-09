La serie Friends llega a Cinemex para celebrar su 25 aniversario con contenido exclusivo

La directora de marketing de Cinemex dijo estar muy emocionada con este proyecto, ya que uno de los objetivos es generar contenido exclusivo y experiencias únicas para sus espectadores

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Cinemex anunció que formará parte de las celebraciones dedicadas a los 25 años del programa de televisión, Friends y proyectará 12 capítulos de la serie durante el 14, 15 y 16 de octubre.

Mediante un comunicado, La Magia del Cine, anunció la proyección de cuatro capítulos en alta definición durante cada noche del 14 al 16 de octubre, a través de 80 complejos en 17 estados de la República como CDMX, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Cd. Juárez, Cuernavaca, Hermosillo, León, Mérida, Puebla, Querétaro, Saltillo, Tijuana, Toluca, Tuxtla, Veracruz y Villahermosa.

Los episodios incluirán material exclusivo inédito y entrevistas con los protagonistas de la serie.

Los capítulos que comenzarán la noche del 14 de octubre serán, Pilot – ReDo, The One with The Blackout, The One with The Birth y The One Where Ross Finds Out.

15 de octubre: The One with The Prom Video, The One Where No One’s Ready, The One with The Morning After y The One With The Embryos.

16 de octubre The One with Chandler in A Box, The One with Ross’s Wedding – Part 2, The One Where Everybody Finds Out y The One Where Ross Got High.

De acuerdo con medios nacionales, Cinemex firmó un acuerdo de colaboración con la productora de la serie, Warner para obtener los derechos de transmisión de los episodios antes mencionados.

“Estamos muy emocionados porque tendremos los mejores 12 capítulos de una de las series que ha marcado a muchas generaciones. Constantemente estamos buscando contenidos exclusivos y experiencias únicas de entretenimiento”, comentó Sandra Melgoza, Directora de marketing de Cinemex México.

Los boletos estarán en preventa a partir de mañana viernes 27 de septiembre y se podrán adquirir a través de la página web, app y taquillas de Cinemex.