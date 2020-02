La sinaloense DalÃº gana en La Academia y ahora se prepara para gira por MÃ©xico

La sinaloense Dalú gana en La Academia y ahora se prepara para gira por México

La originaria de Culiacán se presentará también en Honduras y Guatemala acompañada de los demás académicos

Leopoldo Medina

Tras haber obtenido el triunfo en La Academia, Dalú, la sinaloense de 24 años se encuentra preparándose para lo que será su gira de presentaciones, acompañada de los demás académicos, la cual dará inicio en abril.

Vía telefónica, desde la Ciudad de México, Dalú manifestó estar sorprendida aún por haber obtenido este triunfo, y que aunque lo deseaba mucho, jamás se imaginó llegaría hasta la final, y menos ser la vencedora de entre los 18 participantes.

“Ha sido impactante todo lo que está pasándome, la verdad estoy muy feliz, me falta procesarlo, porque cuando dejas de estar buscando el primer lugar, y este te llega de sorpresa, sí es algo impactante”, señaló Dalú.

Compartió estar agradecida con toda la gente que creyó en ella, incluso mucho antes que ella creyera en sí misma desde que llegó a La Academia, demostrando desde su primera interpretación su talento y experiencia sobre el escenario.

Además del premio del millón de pesos, Dalú firmará contrato con una disquera formada por Arturo López Gavito y el director de La Academia, Héctor Martínez.

“Sé que la gira con mis compañeros empezará en abril, visitando lugares como Honduras, Guatemala, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Mérida, además de algunas presentaciones en la Ciudad de México”.

La también compositora destacó que tras cuatro meses y medio de haber estado dentro de la casa, hoy se siente una mujer mucho más transparente, liberándose de sus “fantasmas” y ponerlos a un lado, a entender que si se cae, tendrá que levantarse más fuerte.

“La Academia me enseñó a no detenerme por nada, así sea algo negativo, me enseñaron el amor propio y a trascender, a tener mayor conciencia, porque al principio, traíamos muchas máscaras, creíamos que lo sabíamos todo, y no era así”.

Dalú platicó que, a diferencia de las anteriores ediciones, los maestros trabajaron con ellos de adentro hacia fuera, a descubrirse como personas, a liberar todo aquello que los ha marcado, para de esta forma, no volver a dejarse caer.

La sinaloense resaltó que en el aspecto musical mejoró bastante, sobre todo en la interpretación, a saber contar, más que a cantar la canción, esto derivado de su trabajo interno, de aprender a conocerse y amarse.

Agregó, que muchas fueron las frases de odio que recibió en sus redes sociales, donde los haters lograron hacerla sentir mal con pésimos comentarios y apodos hacia ella, de los cuales pudo levantarse, y trabajar más duro en su sueño de trascender en la música.

Dalú compartió que aunque desde el primer concierto recibió buenas críticas a su trabajo sobre el escenario, sus maestros la bajaban de su nube, haciéndola “pedazos” en las revisiones por su falta de interpretación, la cual fue mejorando en los siguientes conciertos.

“Creo que mi mejor momento en La Academia, fue cuando levanté el trofeo como la ganadora, porque era algo que no esperaba recibir, yo ya me sentía una ganadora cuando aprendí a amarme, y como que ganar pasaba a segundo plano, pero finalmente llegó, y yo feliz de la vida”.

Prepara nuevo disco

La sinaloense compartió que durante su estancia en La Academia, tuvo la oportunidad de escribir muchas canciones, con las cuales espera grabar su siguiente disco, el tercero en su carrera, por lo que estará trabajando en ellas muy pronto, y así compartirlas con sus fans.

Dalú cuenta con dos discos en su carrera, el primero llamado Dalú, y el segundo titulado The cool is girl, un disco en inglés, del cual lanzó en 2019 como sencillo el tema 'Driving in my car'.

