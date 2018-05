La sinaloense Margarita Higuera destaca en teatro, cine y televisión - Noroeste

ACTUACIÓN

La sinaloense Margarita Higuera destaca en teatro, cine y televisión

Aunque no ha sido fácil el recorrido, hoy a sus 29 años tiene la certeza de haber descubierto su vocación

Leopoldo Medina

Lo que ella pensó que sería un hobbie nada más, resultó ser su misión de vida: la actuación. Al descubrirlo, la culiacanense Margarita Higuera decidió dejar Culiacán para seguir su sueño de convertirse en actriz.

Aunque no ha sido fácil el recorrido, hoy a sus 29 años tiene la certeza de haber descubierto su vocación, lo que le da la fortaleza para alcanzar sus metas como desempeñar papeles en teatro, cine y televisión.

“Han sido cinco años muy difíciles, pero prácticamente me dedico y vivo de la actuación haciendo las cosas a mi manera, y creo que mi intuición no me ha fallado”, expresó la actriz.

El ser egresada de la escuela de actuación Círculo Teatral de la Ciudad de México, le permitió hacer contactos para abrirse paso en algunas producciones.

“Desde que egresé de Círculo Teatral he actuado en teatro comercial y paralelamente teatro experimental, esto es lo que más estoy haciendo, además constantemente acudo a castings de series de televisión”.

La sinaloense afirmó que mientras está en la búsqueda mantiene una preparación constante en actuación para cine, combate escénico, canto, música y danza.

TEATRO, CINE Y TELEVISIÓN

A lo largo de cinco años, Margarita ha participado en la obra 'Quemar las naves, el viaje de Emma' dirigida por Rocío Carrillo, que se presentó en el Encuentro de las Américas 2017 para celebar el teatro latinoamericano y Latinx Contemporáneo y Dinámico, que fue en Los Ángeles California.

También en 'Hamlet de un tal Shakespeare' dirigida por Juan Carlos Cuéllar con temporadas en 2016 y 2017; también formó parte del elenco en la hora loca de teatro en corto con '7 días sin mi pareja', 'Los fetichistas' 2017 y 'Peda no vale' en 2016.

Además del teatro, Margarita ya tuvo la oportunidad de actuar para la televisión dentro de la serie 'El señor de los cielos', y en la producción 'Nada personal' para Tv Azteca, en ambas con papeles muy pequeños, pero que le han abierto camino para nuevas oportunidades en la televisión.

También ha trabajado con estudiantes de cine haciendo algunos cortometrajes que no se exhiben en televisión abierta, pero sí en festivales de cine.

“Mi carrera ha sido de ir y tocar puertas, porque aquí no soy nadie y para darte a conocer tienes que tocar muchas puertas, dejar material, hacer la talacha de ir a castings, estar al día buscando oportunidades, porque tanto el cine como el teatro y la televisión son lenguajes distintos y no puedes quedarte en un solo, debes experimentar, crear caminos que te ayuden a crecer en esta carrera”, explicó.

Dentro del cine cuenta ya con una participación dentro de la película “Los Cohens”, dirigida por Salomón Askenazi en 2016, la cual aún no se estrena.

“Poder darle voz a toda esa gente que no puede contar sus historias ha sido lo más interesante y lo más gratificante que he podido alcanzar”, compartió.

“Es un sacrificio vivir fuera de mi casa, empezar de cero una carrera, es muy difícil porque te reta día con día, siempre vas a encontrar un no, pero no me desmoraliza sino me da más fuerza para seguir adelante”.

Resaltó la culiacanense que ha valido la pena su búsqueda por sobresalir en la actuación porque ha adquirido mayor conocimiento y capacidad actoral.

Son cinco años de prueba y error, pero con la satisfacción de siempre ir más allá de sus expectativas.

“Me siento muy agradecida de despertar cada día con la oportunidad de afrontar nuevos retos, de ir a tocar nuevas puertas, hacer más castings, participar en más obras de teatro, crecer mucho más”, resaltó.

Entre sus proyectos está una obra de teatro llamada 'Gracias a Dios es viernes', una puesta en escena en la que se crea música con elementos del escenario.

“Me estoy preparando aprendiendo música, Me gusta explorar otros lenguajes dentro de la actuación, ser una actriz mucho más completa, explotando así mis fortalezas”.

Otro proyecto en teatro es 'Bajo del mar', una readaptación del cuento de 'La sirenita', pero el cuento real, no el de Disney.

Además está participando con la compañía penitenciaria, con funciones de teatro en la cárcel de mujeres.

“Es uno de los públicos más honestos, porque si no les gusta simplemente te bajan del escenario, es un gran reto”, dijo.

“La actuación en mi vida ha significado un refugio, he aprendido a conocerme, a ser real a mí misma y a lo que deseo ser y hacer en mi vida. Actuar es mi vocación y no quiero hacer otra cosa en mi vida, quiero llegar hasta donde la vida me dé, pero siempre actuando en un escenario”.

SU FAMILIA, EL MAYOR PILAR

Quien fuera también conductora de televisión y radio, destacó que siempre ha tenido el apoyo moral y económico de su familia.

“Mi familia ha sido el mayor pilar, sé que esta carrera es de resistencia porque a veces vas contra corriente”, comentó.

“Me he encontrado con buenas oportunidades y otras no muy buenas, pero esta carrera es así, y jamás he dejado de prepararme y en ese caso me siento muy bendecida porque estoy haciendo lo que quiero”.

Afirmó que dar el primer paso es difícil, pero está segura que si la actuación no fuera para ella simplemente no se hubiera dado.

“Lo más importante es animarse, lanzarse y entregarse de lleno a lo que quieres y esa será tu mejor satisfacción”, precisó la sinaloense.