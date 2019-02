La sinaloense Yareli Salazar intervendrÃ¡ en la Copa FederaciÃ³n rumbo al Mundial

La sinaloense Yareli Salazar intervendrá en la Copa Federación rumbo al Mundial

La pedalista competirá junto a los varones para checarse rumbo a la justa de Polonia

Noroeste / Redacción

Después de competir con su equipo profesional de ruta en Australia, la pedalista mexicana Yareli Salazar tomará parte este fin de semana en la Copa Federación de Ciclismo de Pista en Aguascalientes, evento que le servirá como chequeo rumbo al Campeonato Mundial de Polonia.

“En Australia me fue bien, tomé esas competencias como preparación rumbo al Mundial. Ahora voy a la Copa Federación en Aguascalientes, donde voy a competir con hombres para agarrar ritmo para el Campeonato Mundial”, mencionó.

Este fin de semana se realizará la Copa Federación en el velódromo Alfredo Morales Shaadi, donde se esperan alrededor de 400 ciclistas, y evento servirá de evaluación para el Mundial, además es parte del proceso de selección rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“En las pruebas de velocidad serán evaluados en los tiempos, en mi caso me van a checar cómo me desenvuelvo con los hombres, como estoy compitiendo y que ritmo tengo para ver como llegaría al Mundial.

Indicó que se siente bien y fuerte para la Copa Federación, donde podría correr con los hombres en las pruebas de scratch y madison.

Salazar espera llegar al Mundial en las mejores condiciones, ya que el nivel de competencia es alto y enfrentará a las mejores del orbe. Buscará conseguir puntos importantes rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Después del Mundial regresaría a México para la siguiente etapa de la Copa Federación en Guadalajara, Jalisco (del 15 al 17 de marzo), ahí me voy a evaluar en la prueba de madison y luego tengo competencias en Europa con el equipo, lo que me servirá mucho rumbo a los Juegos Panamericanos”.

Yareli dijo que competir en dos modalidades (pista y ruta) no ha sido fácil, “son totalmente diferentes. La ruta me sirve mucho para la pista, me gusta más la pista porque me hace más adrenalina”.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista está previsto en Pruzskow, Polonia, del 27 de febrero al 3 de marzo.