La Síndica Procuradora de Mazatlán no trabajará el próximo lunes

'Si pedimos permiso, aceptamos el patriarcado', señala Elsa Bojórquez Mascareño

Alma Soto

"Yo no voy a pedir permiso para dejar de trabajar el 9 de marzo, si pedimos permiso significa que aceptamos el patriarcado, el lunes no va a haber Síndico Procurador y si me descuentan, que me descuenten, esto es por convicción", declaró Elsa Bojórquez Mascareño.

La Síndica Procuradora dijo que hay mujeres que siempre han estado en la lucha porque se les visibilice, buscancando espacios en los que puedan aportar algo.

