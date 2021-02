La Síndica Procuradora si busca la Alcaldía de Mazatlán

Se registra como precandidata en el proceso internio de Morena, de donde se nombrará a la ganadora o ganador para contender por la Presidencia Municipal porteña

Marco Santos

Como lo había dejado entrever, la Síndica Procuradora Elsa Bojóquez Mascareño se registró en Morena como precandidata a la Alcaldía de Mazatlán.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la funcionaria municipal expresa que gracias al apoyo de militantes y simpatizantes del partido gobernante en el municipio, tomó la decisión de participar en el proceso interno para la Presidencia Municipal porteña.

"Me he registrado para participar en la selección interna de candidatos a la Presidencia Municipal por Morena. Agradezco a todas y todos los simpatizantes de mi partido Morena por las muestras de apoyo que he recibido, y en especial a las mujeres, dice en un video de más de un minuto de duración.

Desde el inicio del actual gobierno municipal, que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres, Bojórquez Mascareño ha polemizado en varios asuntos con el Alcalde.

El primero fue cuando armó un expediente con 33 casos de nepotismo que documentó de familiares del Alcalde incrustados en la administración municipal.

En las sesiones de Cabildo, ha votado en contra de asuntos en los que considera no hay transparencia o se atenta contra las finanzas de la Comuna.

El caso más reciente fue el triunfo la resolución del Tribunal Estatal Electoral, que ordenó el cese de Rafael Padilla Díaz como titular del Órgano Interno de Control del Gobierno municipal.

Esto, luego de que interpuso una queja por considerar que el Cabildo y el Alcalde Benítez Torres violentaron sus derechos políticos-electorales, con lo que se ejerció violencia en razón de género.

De acuerdo con las facultades de la Síndica Procuradora, la convocatoria para la selección del nuevo titular del OIC solo le corresponde a ella, pero el Cabildo lo pasó por alto y votó a favor de la continuidad de Rafael Padilla Díaz en el OIC.