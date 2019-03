La Síndica quiere tener el control de las auditorías: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro acusó que tanto regidores del Cabildo así como Sandra Martos Lara hacen grilla con el tema de la centralización de las auditorías, ya que ella busca tener el poder absoluto en la fiscalización del Municipio

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Sandra Martos Lara, Síndica procuradora quiere tener el control de toda la fiscalización del Municipio, acusó Jesús Estrada Ferreiro.

Cuestionado sobre la centralización de las auditorías, las cuales se llevarán a cabo por el Órgano de Control del Ayuntamiento para 10 de las 11 paramunicipales, el Alcalde afirmó que se está haciendo grilla de ese tema, ya que Martos Lara quiere llevar el control de todo en la administración.

"No es grilla tuya, es grilla de ellos...no me refiero a ti, ni a ustedes en lo particular, son grillas de ellos, de los regidores y de la Síndica Procuradora, por que ella quiere tener el control de todo", manifestó.

La Síndica Procuradora fue una de las que votaron en contra de facultar al Órgano de Control del Ayuntamiento para la realización de auditorias en las paramunicipales del Municipio en sesión de Cabildo el pasado 30 de enero, la razón de su voto fue porque para ella el contralor debe ser puesto por la actual administración, y no por la anterior, tal como lo está ahora.

Estrada Ferreiro subrayó que él no busca tener el control total de las auditorías en su administración, sino todo lo contrario, lo que él quiere es un contralor autónomo, que tenga la facultad de investigar a todos los funcionarios del Municipio, incluido a él mismo, además subrayó que el que él no pusiera al contralor interno, es significado de que no se contravienen intereses.

"El órgano de control de cada oficina pues yo lo puse, si yo quisiera controlar todo, pues lo controlo a través de cada uno de ellos, facilito, aquel (contralor del municipio) me fiscaliza a mi también, ¿Sí lo entiendes? Ahí está la honestidad mía, de que me someto a que me fiscalice una persona extraña", afirmó.

"¿Sabes quien lo puso a ese cabrón? No lo puse yo, a mí no me importa quien me fiscalice, facilito", añadió.