â€˜La sociedad patriarcal cede; la mujer sustituirÃ¡ con ventaja al hombreâ€™: Pepe Mujica en MÃ©xico

‘La sociedad patriarcal cede; la mujer sustituirá con ventaja al hombre’: Pepe Mujica en México

De visita en México, José Mujica Cordano, ex Presidente de Uruguay, deseó a los mexicanos ‘el mayor entendimiento posible y la mayor tolerancia’ en esta etapa histórica. Respecto al primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso opinar por la obligación de adoptar una actitud diplomática

Sinembargo.MX

02/12/2019 | 10:58 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El ex Presidente de Uruguay, José Mujica Cordano (2010-2015), conocido a nivel internacional por su estilo de vida sencillo en las afueras de Montevideo y su bocho ochentero, deseó a los mexicanos “el mayor entendimiento posible y la mayor tolerancia” en esta etapa histórica, sumada al “vecino incómodo”, Estados Unidos, y agradeció por haber dado asilo político a su amigo Evo Morales, ex Presidente de Bolivia.

“El muro no es un muro entre Estados Unidos y México, el verdadero muro es entre un mundo desarrollado y otro que se arregla del otro lado con lo que pueda”, dijo en una conferencia de prensa en la Universidad Iberoamericana, donde llegó caminando con bastón y reflexionó sobre los desequilibrios ecológicos, el racismo, el neoliberalismo, el feminismo, la votación por la derecha en su país, y el papel de América Latina en la reorganización del mundo alrededor de los grandes Estados de China, India, Unión Europea, Estados Unidos.

El Presidente Donald Trump “nunca debió haber dicho el disparate que dijo y mucho menos siendo Presidente”, afirmó sobre la propuesta de denominar terroristas a los grupos del crimen organizado en México.

“¿Qué vamos a hacer en este mundo los latinoamericanos en un conjunto de Repúblicas. Ahí está el gran dilema. La solución está en las nuevas generaciones que vienen”, aseguró frente a estudiantes universitarios.

Respecto al primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Mujica rechazó opinar por la obligación de adoptar una actitud diplomática, es decir, “hablar mucho y no decir nada”, definió.

Se limitó a contar que ayer lo conoció, le resultó “afable y simpático”, y se identificó con él por su búsqueda de igualdad social.

“He gastado parte de mi juventud intentando luchar por un mundo donde los seres humanos puedan tener un punto de partida igual. Tal vez eso me identifique con su manera de ser”, expuso. “Me siento identificado con la gente que piensa así. Eso no quiere decir que más adelante no haya diferencias”.

Sobre la ola del feminismo en América Latina, el Senador en retiro del Frente Amplio celebró que “la sociedad patriarcal va cediendo terreno, sencillamente por el avance universitario”.

Y, documentó, en Uruguay la mayoría de los nuevos profesionales que se reciben de las universidades son mujeres. “La mujer va a sustituir con ventaja en mucho al hombre”, afirmó Mujica.

El partido de izquierda Frente Amplio, donde milita Mujica, estuvo 15 años en el poder. Pero luego de la segunda vuelta el 24 de noviembre y cuatro días de espera por un resultado cerrado, Luis Lacalle Pou, del derechista Partido Nacional, resultó como Presidente electo de Uruguay para los siguientes cinco años tras el Gobierno de Tabaré Vázquez. Lacalle compitió contra Mujica en 2009.

“Seguramente es multicausal. La sociedad por todas partes está muy ansiosa”, expuso. “Hay un inconformismo latente.

Reconoció que después de más de una década, “el gobierno quitó fuerza en la comunicación y en el compromiso de la burocracia del Estado con la gente”.

Además, después del crecimiento, la economía uruguaya está “congelada” porque, dijo, sus dos vecinos enormes Argentina y Brasil “están enfermos”.

“Es muy difícil que un gobierno de derecha pueda destruir eso (avances de años)”, agregó.

Esta tarde de lunes, el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) (http://educacionjesuita.com.mx/) concederá el Doctorado Honoris Causa Pepe “por su contribución y trabajo realizados como líder latinoamericano que aborda la reconciliación, la justicia y la integración de los pueblos y naciones latinoamericanos”.