La Sonora Dinamita pone a bailar a los mazatlecos en el Grito

Miles de voces corearon y disfrutaron los éxitos de la agrupación colombiana durante los festejos patrios

Héctor Guardado

16/09/2018 | 12:03 AM

MAZATLÁN._ Todas las voces de esta marisma se unieron en un grito la noche del 15 septiembre en la Plazuela República, el gigante coro que formaron los mazatlecos llegó a su cita anual para vestir su alma de patria a través de su garganta en una explosión de sonidos que saben y se oyen como orgullo de haber nacido en este pedazo del planeta tierra, así fue la noche porteña del grito del 2018.

Los patasaladas llegaron vestidos con los colores que representan su gran terruño, se los pintan en la cara, dejan que el verde de sus blusas aclare el color de sus ojos, que el rojo haga brillar su rostro y el blanco refresque su piel húmeda de sudor que convoca masivamente el calor de septiembre que cubrió con su sopor la plaza pública.

El escenario se vistió con proyecciones de postales de los lugares más bellos de la República, desde la selva chiapaneca hasta el desierto de Sonora, desde los valles centrales hasta la huasteca, pero sobre todo se proyectó la imagen del Águila que se convirtió en bandera que ondeo mientras devoraba una serpiente.

Las calles que rodean el Palacio Municipal y la Plazuela República empezaron a recibir a los patriotas de esta marisma, que refrendan su mexicanidad cada año con un grito que llena sus pulmones y su corazón de emoción y orgullo.

Este año el clima fue benévolo con los gritones mazatlecos, alrededor de las 20:00 horas llenaron la explanda frente al Palacio Municipal.

El programa artístico arrancó desde las 18:30 horas con los artistas porteños que ya son una leyenda, Los Hermanos Osuna que interpretaron Como han pasado los años y una de las canciones mexicana más conocidas en el extranjero Cielito lindo.

El programa musical continuó con la presencia del cantante José Narvaez que con su estilo de balada norteña interpretó Fuerte no soy, un éxito del grupo Pesado y Ya es muy tarde que hizo popular la Arrolladora entre otras.

No podía faltar en las fiesta patrias los bailables folclóricos y fue el Ballet folclórico del Instituto de Cultura, el que le dio colorido y algarabía al nacionalista escenario con la alegría de los sones jalisciense, como La negra y La vaquilla.

Para las 21:00 horas la gente tenía atestada la calle Guillermo Nelson, hasta la esquina con 21 de Marzo. El cantante Óscar Gómez vestido de charro interpretó canciones que instalan el espíritu patrio y remató con El Sinaloense, durante su canto fue acompañado en el escenario por el Ballet folclórico del Instituto de Cultura.

El grupo Fusión desembarcaron en la plaza pública con música popular, con su energético estilo interpretaron el éxito de Selana La Carcachita, de los hits de Jenny Rivera cantaron Basta ya y Que bello, entre otras.

Las mujeres se alborotaron cuando Heidi Herrera empezó a cantar Secreto de amor y otras que liberan con su canto a las mujeres de la opresión machista.

Mal acostumbrados va a dejar Raúl Rico a los mazatlecos, el espectáculo de fuegos piroctécnicos acoplado al ritmo de la Canción mixteca, El sinaloense y El huapango de Moncayo entre otras piezas, dejó con la boca abierta a los espectadores, que iban de hito en hito con cada explosión, expresaron con un murmullo de asombró multitudinario que se dejó escuchar en la plaza.

Cumbia colombiana

La Sonora dinamita se anunció para dar el grito en algunas ciudades del Estado de México, otra agrupación con este nombre estaba en el cartel de artistas de la celebración patria en Guasave, a Mazatlán llegó una de las mejores, un grupo colombiano que se anuncia como Sonora Dinamita de Lucho Argain de Medellín, su sonido no decepcionó a los miles que esperaron pacientemente que se acomodaron los músicos, empezaron con Se me perdió la cadenita que puso a bailar apretadita a la multitud.

Los ritmos tropicales inundaron la Plazuela República y en cada uno de sus rincones más de una cadera se movió, siguieron con La cortina, ante la imposibilidad de mover “el bote” por la cercanía de los cuerpos, la gente empezó a levantar los brazos y moverlos al ritmo de Mil horas, siguieron con El viejo del sombrero.

La extravagante vocalista del grupo lucía una peluca plateada con un turbante que le recogía en una especie de cola el largo pelo de su aditamento de belleza.

Invitaron a Heidi Herrera a cantar con el grupo y a duo, las dos mujeres interpretaron Qué bello. La vocalista del grupo continuó con No me encontraste, Te equivocaste, El hombre que yo amo y Micaela, el bailongo continuó hasta las 2:00 horas, mientras la gente pedía una más, en una fiesta que quería que la noche se alargara para que la alegría se mantuviera en la oscuridad y la luz del día no la apagara.