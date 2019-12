La SRE investigará al Cónsul de México en Tucson por denuncia de la periodista Dolia Estévez

La periodista Dolia Estévez denunció ante Artículo 19 el intento de iniciar una campaña de desprestigio en su contra por parte del cónsul en Tucson, Arizona, Guillermo Rivera Santos, esto como represalia a la publicación de su columna titulada ‘Más morenista que cónsul’, la cual fue publicada el 26 de noviembre en Sin embargo

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que iniciará una investigación en contra del cónsul de México en Tucson, Arizona, Guillermo Rivera Santos, a raíz de las denuncias hechas por la periodista Dolia Estévez respecto al intento de orquestar una campaña de desprestigio en su contra en represalia a la publicación de su columna “Más morenista que cónsul”, publicada el 26 de noviembre en SinEmbargo.

En un comunicado, la cancillería detalló que la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios será la responsable de iniciar las indagatorias y, en su caso, dar vista al Órgano Interno de Control para que determine si las acciones del diplomático constituyen una conducta susceptible de ser sancionada.

Dolia Estévez denunció ante Artículo 19 el intento de iniciar dicha campaña en su contra por parte de Guillermo Rivera Santos como represalia a la publicación de su texto, por lo que dicha organización emitió una alerta.

A raíz de esto, la SRE manifestó su rechazo a cualquier amenaza contra periodistas o medios de comunicación; además, envió un mensaje a sus embajadas y consulados enfatizando la importancia del periodismo libre y rechazando cualquier posible amenaza al ejercicio periodístico.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su apoyo a la libertad de prensahttps://t.co/Cf2pNgnlpw — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) 3 de diciembre de 2019

En el caso particular del cónsul de México en Tucson, Guillermo Rivera Santos, la dependencia detalló que se informó acerca de estas denuncias a la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios para que inicie una investigación y se determine si las presuntas acciones del diplomático ameritan ser sancionadas.

Finalmente, la cancillería se dijo dispuesta a atender a cualquier periodista que se sienta bajo amenaza y reiteró que la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas son prioridades.

ESTÉVEZ DENUNCIA CAMPAÑA EN SU CONTRA

La periodista Dolia Estévez denunció ante Artículo 19 el intento de iniciar una campaña de desprestigio en su contra por parte del cónsul en Tucson, Arizona, Guillermo Rivera Santos, esto como represalia a la publicación de su columna titulada “Más morenista que cónsul”, la cual fue publicada el 26 de noviembre en SinEmbargo.

En el texto, “evidencia al funcionario por permitir y presidir reuniones de corte partidista con simpatizantes de Morena en el Consulado”, según reporta la organización.

“Estévez reveló a Artículo 19 que tuvo conocimiento de las intenciones del cónsul gracias a la información proporcionada por Julio Sánchez-Pasos, reportero del medio digital Borderlínea, quien a través de una llamada telefónica” le informó “que el 26 de noviembre fue convocado por Rivera Santos a una reunión junto con otros simpatizantes de Morena en un restaurante de comida rápida en Tucson”, precisó en un comunicado.

De acuerdo con la organización defensora de la libertad de expresión, a lo largo del encuentro, Sánchez-Pasos refiere que Rivera le encargó que “se chingue” a Dolia investigando sobre su vida personal o fallas en su trabajo para afectar su imagen.

“Sánchez-Pasos declinó el encargo, sin embargo, Rivera expresó que ‘había que hacerlo de alguna manera’”, agregó.

⚠️ #ALERTA La periodista @DoliaEstevez denuncia un intento de iniciar una campaña de desprestigio en su contra por parte de Guillermo Rivera Santos, cónsul en Tucson Arizona. Esto luego de que Estévez evidenciara al funcionario en una publicación. 👉 https://t.co/TqN66FGQ5D pic.twitter.com/FQqisSDVoj — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) 3 de diciembre de 2019

Al enterarse de esto, Estévez envió una carta dirigida al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, exponiendo lo sucedido.

En entrevista con Artículo 19, el reportero Julio Sánchez-Pasos aseguró que conoce el trabajo de su colega, por lo que expresó su preocupación en que “estén sucediendo las cosas de esta manera, no debe haber censura a los medios de comunicación. Cuando me convocaron a la reunión, me sorprendí de que me pidieran afectar a Dolia, era algo que no se podía dar y por eso me negué”.

Ante dicha situación, la organización consideró que el intento de emprender una campaña de desprestigio contra Dolia Estevez por parte de Guillermo Rivera Santos contraviene la obligación que cualquier funcionario del Gobierno mexicano tiene de promover y proteger la libre expresión.