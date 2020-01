La SSA detecta 2 nuevos casos de posible coronavirus, una mujer de Edomex y un familiar menor de edad

La Secretaría de Salud informó de dos nuevos casos de posible infección de coronavirus

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (SSA) informó este martes que se registraron dos nuevos casos de posible infección por coronavirus.

Se trata de una mujer de 27 años y un niño de 14 del Estado de México. El menor es familiar de la mujer, quien de acuerdo con el informe técnico de la dependencia, con cierre hasta las 21:00 horas de este martes, viajó a Wuhan el pasado 18 de enero.

El menor habría comenzado con los síntomas ocho días después que la mujer. “Ambos casos presentan sintomatología leve, y no se identificó en ellos presencia de comorbilidades, por lo que se mantendrán en aislamiento domiciliario hasta conocer sus resultados de laboratorio”, informó la dependencia en un comunicado.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo (2019-nCoV)https://t.co/B68LtrzZxH pic.twitter.com/e69dZCvbcu — SALUD México (@SSalud_mx) January 29, 2020

Los casos, como ocurrió con los anteriores, serán analizados de acuerdo con los protocolos correspondientes.

“EL VIRUS VA A LLEGAR A MÉXICO”

Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró esta mañana que el coronavirus podría llegar a México, pese a que hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en el país, sin embargo, pidió no caer en pánico.

“Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad, hasta ahorita no. Tenemos siete casos sospechosos y se han descartado”, dijo en conferencia de prensa.

Comité de expertos en China alerta: una persona se puede contagiar del coronavirus a 2 metros

Y agregó: “En China la epidemia sigue creciendo, esto es esperable y seguirá creciendo en todo el mundo porque no existe ningún mecanismo por el que se pueda contener de forma absoluta esta epidemia”.

El funcionario dijo que la evidencia sugiere que el coronavirus se esparce de manera más leve que la influenza estacional cuya temporada se inició en octubre de 2019 y terminará en marzo de 2020.

“En esta influenza estacional los virus H1 y H3 son aproximadamente 10 veces más virulentos. Es decir, causa enfermedad grave 10 veces más que lo que causa el coronavirus 2019 que afecta a China“, expuso.

Apuntó que la transmisibilidad del virus chino es semejante al de la influenza ya que cada persona infectada puede contagiar a dos o tres adicionales y aunque se desconocen las características de incubación de 2 a 10 días, se ha descubierto que una gran cantidad de personas no tiene síntomas a pesar de estar infectados.

El Subsecretario de Salud recordó que en México se han tenido siete casos sospechosos, pero tras las pruebas de laboratorio han sido descartados.

El número de fallecidos por el brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus se elevó este martes a 106 en China, donde el Gobierno anunció el envío de unos 6 mil médicos al epicentro del brote para intentar contenerlo.

-Con información de EFE y AP