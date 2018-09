La standupera Sofía Niño de Rivera se pronuncia contra Elba Esther Gordillo

La comediante lanza un video en su canal de Youtube criticando la liberación de la ex dirigente del SNTE

Fernando Espinoza

"La maestra Elba Esther me va a reprobar", dice el título del video que Sofía Niño de Rivera compartió en su canal de Youtube, en el que habla sobre la liberación de la ex dirigente del SNTE, de paso retomó el caso de Javier Duarte, y le mandó un duro mensaje a Enrique Peña Nieto, Presidente de la República.

A Niño de Rivera le parece increíble que Elba Esther Gordillo esté libre, lo dejó muy claro en su mensaje salpicado del humor negro que la caracteriza.

Considera que a pesar de haber estado en la cárcel nunca dejó la política, y que "ni tarde, ni perezosa" apenas probó la libertad ha estado intentando volver a figurar, y hasta envió un comunicado de prensa, e hizo público su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, acciones que reprobó frente a la cámara.

El video que dura 4:51 minutos se ha reproducido más de 70 mil veces, y tiene más de 400 comentarios, la mayoría a favor de la crítica de la standupera.

Cabe recordar que Sofía forma parte del proyecto Reinserta A. C., junto a su prima Saskia Niño de Rivera, una fundación que busca ayudar principalmente a los niños que nacen en las cárceles y a las mujeres que están por salir de éstas.

"En México hay más de 200 mil mujeres presas, de las cuales los delitos son muchísimo menores de los que ha hecho Elba Esther, o de los que han hecho muchos políticos de este País, y ellas siguen allá adentro y muy abandonadas, yo he ido a las cárceles, yo las he conocido, y no puede ser que en un país haya tanta impunidad que saquen a una mujer así después de cinco años nada más, y luego que estén presumiendo que tal vez a Duarte (Javier Duarte) también lo podrían sacar, o le podrían reducir la sentencia, pues porque no hizo tantas cosas malas", dijo Sofía en su mensaje.

La comediante recordó que son mil 978 millones de pesos los que dicen que se robó Elba Esther, de manera sarcástica dice que cree que todo lo usó para sus cirugías.

"Yo creo que ser Peña Nieto y dejar esto en tu legado ha de ser de las peores cosas que te pueden pasar como presidente, sí fueras un presidente que le importara su País, pero no es, entonces vale madres", finalizó.

No es la primera vez que Sofía levanta la voz contra el gobierno de México, pues hace un par de meses compartió una visita que hizo a Los Pinos, en el video critica duramente al Presidente.

¿QUIÉN ES SOFÍA NIÑO DE RIVERA?

Sofía Niño de Rivera es una comediante mexicana especialista en stand-up, ha participado en algunas películas, y es la única mujer comediante en tener un especial en Netflix en español.

Junto a su prima Saskia Niño de Rivera buscan ayudar a mujeres en las cárceles de México, con la fundación Reinserta A.C., que también ayuda a los niños nacidos en estos lugares..