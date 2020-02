La Suprema Corte de EU valida que agentes fronterizos puedan disparar hacia MÃ©xico, a cualquiera

Washington/Ciudad de México (SinEmbargo).– La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este martes que los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden disparar desde su territorio hacia México.

“La Corte Suprema dictaminó que los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden disparar desde los EU a México y matar a las personas con impunidad”, reportó Keegan Hamilton, periodista de Vice News, a través de su cuenta de Twitter.

Lo anterior se dio luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos cerrara hoy el recurso judicial para los padres de un adolescente mexicano muerto a tiros en la frontera a manos de un agente estadounidense.

Los cinco jueces conservadores fallaron que los padres no pueden demandar al agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Mesa Jr., quien mató en 2010 a su hijo de 15 años, Sergio Adrián Hernández Guereca, quien estaba desarmado.

“La Corte Suprema dictaminó que cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza disparan y matan a personas en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos, las familias de las víctimas no tienen derecho a demandar al agente por daños y perjuicios”, confirmó la periodista Morgan Baskin, también de Vice News, en su red social.

El Juez Samuel Alito escribió en la sentencia que el caso es trágico, pero la seguridad en la frontera y las relaciones internacionales fueron la causa del fallo contra los padres de Sergio.

