EDUCACIÓN EN LA FAMILIA

La tarea de los padres en casa

La columnista sugiere reflexionar sobre cómo están educando o deseducando a los hijos

Yolanda Waldegg de Orrantia

Las noticias de principio de mes tendrían que haber logrado que muchos padres de familia se pararan a reflexionar cómo están educando o deseducando, si tienen un proyecto de familia claro y qué hacen para conseguirlo, porque solo soñarlo no sirve.

Seguro que todos soñamos que vamos a vivir en una casa linda, que nuestro cónyuge va a seguir tan encantador como cuando eran novios, sin caer en cuenta que ya la palabrita tendría que ponerles a pensar qué fue lo que “no vio”, seguro soñaban que sus bendiciones serían encantadoramente obedientes, ordenados, inteligentes, además de chulos de bonitos.

Resulta que las cosas no son así, la vida no es así, hay que trabajarla, que no se refiere a necesitar conseguir dinero para que se cumpla nuestro sueño.

Aquí se trata de trabajar las relaciones personales, porque lo más seguro es que desde el principio y mientras se van acomodando a la nueva situación saldrán chispas, mientras se adaptan los engranes nuevos, en otros tiempos no había tanto en contra de las familias, hoy hay mucho por todos lados.

Entonces no hay tiempo para divagar ni para pensar que solitas las cosas se componen, algunas sí, generalmente no, se trata de hacer entre dos un proyecto de familia y ponerse de acuerdo en qué acciones necesitan para lograrlo, qué cosas conservar porque ayudan y de cuáles se van a desprender porque son obstáculo y puede conseguir que cada uno tenga su vida paralela a la del otro y no coincidan nunca.

En ese proyecto de familia debe haber varios valores importantes que se deben seguir por todos los miembros sí o sí, nunca mentir, nunca burlarse, nunca echar culpas a otro, no a las palabrotas, no a las faltas de respeto, (van juntas), siempre estar disponibles para quien nos necesite de la familia, ser responsables, son ejemplos, cada quien verá lo que más le importe, pero algunas como el respeto, la veracidad no pueden faltar.

Los humanos somos las únicas criaturas completamente dependientes por muchos años, todos los seres vivos aparecemos en este mundo inacabados, necesitamos crecer y madurar, pero nosotros ocupamos mucho tiempo, especialmente lo necesitamos en los primeros años de vida, que definen lo que seremos después, aquí no hay eso de que el hijo me salió revoltoso, desobediente, tonto o cualquier otra cosa, eso se podrá decir de las frutas, a veces bonitas por fuera, pero están pasmadas y duras por dentro o insípidas o demasiado maduras.

Los hijos no salen, así los hacemos con nuestro cuidado o desatención y esa desatención es una forma de maltrato, es evitar que pueda llegar a ser lo que su potencial tiene, es que se pierda etapas de su crecimiento, porque cada cosa que debe aprender debe hacerlo en el momento en que está listo para hacerlo.

Si papá y mamá están papando moscas o muy ocupados en otras cosas, el tiempo adecuado se pasará y luego si llega a aprenderlo costará mucho trabajo, como que un adolescente comience a ser ordenado.

Educar precisamente el orden comienza desde que nace, con el orden en sus comidas, sueño, juego, baño, las rutinas que sean en orden, guardar sus juguetes puede hacerlo desde que gatea, (muy importante que gatee, su cerebro lo necesita para madurar).

Todas las demás cosas tendrán que ver con el ejemplo de lo que nos ven hacer, las explicaciones de los porqués a la medida de cada edad, la coherencia entre que decimos, hacemos y pedimos, lo que ven que es importante para nosotros y para eso se necesita estar, no el estar de la empleada, si acaso los abuelos, pero sin abusar, a menos que se les explique bien qué y por qué lo que nos proponemos educar y además darles la autoridad para corregir.

Nos lleva a la necesidad de decidir cuáles son las prioridades, si es necesario que los dos padres trabajen, si hay la posibilidad que se turnen uno por la mañana otro por la tarde, pero alguno siempre estar.

Los gobiernos nos tienen acostumbrados a apretarnos el cinturón, no será novedad que algo deba de salir temporalmente de nuestro gasto acostumbrado, cuánto ahorraríamos dejando refrescos, papitas y demás chatarra, juguetes que no necesitan, ni los padres.

Cenar en casa en lugar de tacos cada rato, dejarlo para ocasiones especiales, cuidar lo que se tiene, ropa, enseres, no comprar toda la música que sale y aparatos para escucharla, desayunitos y comidas con las amistades traen la necesidad de atuendos nuevos.

¿Qué es más importante, todas esas cosas y más que no me caben o estar educando a tus hijos? No hay que perder de vista que en casa es donde se educa, en la escuela se enseña. La siguiente será el ¿qué?, específicamente.