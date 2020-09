BALONCESTO

La temporada 2020 del Cibapac sigue en veremos

El futuro de la temporada 2020 sigue siendo un misterio debido a que la pandemia del Covid-19 continúa

Rafael Moreno

Pasa el tiempo y Cibapac sigue a la espera de poder confirmar su fecha de apertura de temporada.

Regularmente la temporada del Circuito de Baloncesto del Pacífico se ponía en marcha en este mes de septiembre, pero ante la situación que prevalece con la pandemia, aún se desconoce cuándo pudiera arrancar el rol.

El momento actual que se vive preocupa al presidente de la liga, César Ojeda.

"La verdad es que sí hay preocupación, todavía no tenemos una fecha de arranque, seguimos atentos a lo que nos pueda decir las autoridades municipales, pero si no hay nada favorable, y en caso de no poder jugar, tendríamos que esperarnos hasta el siguiente año", deijo Ojeda.

A pesar de no haber una fecha tentativa de inicio o de la posibilidad de no llevarla a cabo este año, el titular del circuito está contento con la respuesta de franquicias al llegar a un registro de 24.

"Ya cada vez vamos creciendo más, el equipo de Rosarito ya nos confirmó, y parece que también tendremos una plaza en Durango, ellos están en la búsqueda de un presupuesto para poder participar".

La presidencia de la liga en coordinación con los clubes participantes seguirán en comunicación constante con las autoridades de salud sobre el tema del semáforo epidemiológico.