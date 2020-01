La Temporada Campbell celebrarÃ¡ a Beethoven

La Temporada Campbell celebrará a Beethoven

Del 5 de enero al 15 de marzo, los domingos serán de conciertos en el Centro Histórico de Mazatlán

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ A 250 años del natalicio del más importante de los compositores de la historia de la música, Ludwig van Beethoven, la Temporada Gordon Campbell le ofrecerá un homenaje dedicándole 3 de los 10 conciertos que ofrecerá durante enero, febrero y marzo, en Mazatlán.

El genio musical de Beethoven lo posicionó como el más relevante compositor del periodo clásico y su sensibilidad lo llevó a percibir y concebir el cambio de estilo, convirtiéndose en uno de los precursores del romanticismo.

El alemán tuvo la capacidad de percibir y adelantarse a los cambios que el futuro traería a la música y de su obra bebieron y lo siguen haciendo los creadores del Siglo 21.

El primero de los conciertos dedicados a Beethoven será el 26 de enero, en el que el Cuartero de cuerdas Marketo interpretará algunas de sus obras de cámara.

El segundo se realizará el 1 de marzo, en el que Gordon Campbell y su hijo, el violinista Alexander, y Laura Hauer al piano interpretarán algunas piezas emblemáticas del genio de la música alemán.

Y para cerrar el homenaje a Beethoven, la Sinfonietta Philomusica Juventus y el pianista sinaloense radicado en Alemania, Hermann Valdez, interpretarán el Concierto 1 para piano y orquesta el día 15 de marzo.

Proyecto Sinfonietta

Gordon Campbell mencionó que la Sinfonietta Philomusica Juventus está integrada por 30 músicos formados en Sinaloa que están trabajando duro para profesionalizarse.

“Son egresados de cuatro instituciones educativas: La Escuela de Música de la UAS; otros participaron en el proyecto de la Orquesta Azteca, que desapareció; y algunos más estudiaron en la Escuela José Limón del Isic. Por último ahí están ex alumnos que estudiaron en la escuela de música que en su momento crearon Los Tigres del Norte y que desapareció, sus alumnos se integraron en el Estudio Safa", apuntó.

El director de orquesta señaló que son 30 jóvenes de entre 18 y 30 años que se están esforzando por consolidar su formación y ser considerados músicos profesionales que puedan tocar en cualquier orquesta del País.

“Ellos se acercaron a mí para que yo fuera guiando sus pasos hacia la profesionalización. Estoy muy orgulloso de participar en este sueño de los músicos sinaloenses, el objetivo es que la Sinfonietta Philomusica Juventus sirva para la consolidación de estos músicos, en un mediano casi largo plazo van a ser capaces de audicionar para cualquier orquesta de México y dependiendo del talento de cada uno, del extranjero”.

Campbell reveló que muchos de ellos han sido alumnos de los músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, y por el tiempo que dirigió esa agrupación musical consideró a cada uno de sus miembros como sus hijos.

“Entonces estos muchachos son como mis nietos, cuando me fueron a pedir ayuda para terminar de formarlos como músicos profesionales me di cuenta que no podía decirles que no a mis nietos musicales”, dijo.

“El primer programa que la Sinfonietta va a presentar en la Temporada Gordon Campbell 2020 será el día 2 de febrero, vamos a interpretar la Música de alientos de Mozart conocida como la Gran Partita; esta obra los va a obligar a elevar de una manera considerable su nivel. También van a estar el 16 de febrero en el concierto dedicado a Tres siglos de música de cámara en la Casa Haas y el 15 de marzo van a tener el reto de tocar el Concierto para piano y orquesta número 1 de Beethoven”.

Para ese concierto llamaron al pianista sinaloense, nacido en El Fuerte y radicado en Alemania, Hermann Valdez.

“Es un muchacho de bajos recursos de El Fuerte, Sinaloa, que logramos que consiguiera una beca para estudiar primero en la Ciudad de México y después se fue a estudiar su maestría en Alemania. Es muy talentoso, ganó el tercer lugar del concurso Angélica Morales hace algunos años, es la contienda entre pianistas más importante en su género de México”.

Dos emblemas estadounidenses

Dos músicos emblemáticos de la cultura popular alternativa de Estados Unidos llegarán a Mazatlán gracias a la temporada Gordon Campbell: Randy Noojin rendirá un tributo a la poesía y la música de Pete Seeger el 5 de enero en el Teatro Ángela Peralta, y el aclamado internacionalmente Corky Siegel ofrecerá un clásico concierto de blues en el estilo que lo ha colocado entre los favoritos de las tradiciones populares de su país.

La temporada también incluye un paseo por la biografía de Mozart a través de las cartas que intercambió con las mujeres de su familia y su esposa, las cuales serán leídas por la actriz Angélica Aragón. La Camerata Campbell interpretará las obras que el genio de Salzburgo creó para esas mujeres.

El director de orquesta mencionó que los miembros de la comunidad extranjera de Mazatlán pidieron que este año participara la Rondalla de Culiacán con un repertorio de boleros y música romántica interpretada por 16 instrumentos y voces que le dan una calidad especial a sus interpretaciones. Este concierto se realizará el 8 de marzo en el Teatro Ángela Peralta.

PROGRAMA

ENERO

5

Un tributo de la poesía y música de Pete Seeger con Randy Noojin. TAP, 12:00 horas.

12

Magnificat de Bach. TAP, 12:00 horas

19

Mozart y sus mujeres. TAP, 12:00 horas

26

Cuarteto de Cuerdas Marketo, homenaje a Beethoven. TAP, 12:00 horas

FEBRERO

2

Música de Alientos de Mozart. Casa Haas, 12:00 y 17:00 horas

9

Concierto de blues de Corky Siegel. TAP, 12:00 horas

16

Tres Siglos de música de cámara. Casa Haas, 12:00 y 17:00 horas

MARZO

1

Trío de violín, corno y piano interpretando música de Beethoven. TAP, 12:00 horas

8

La Rondalla Culiacán. TAP, 12:00 horas

15

Sinfonía 1 para piano y orquesta de Beethoven. TAP, 12:00 horas