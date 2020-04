La temporada de Fórmula 1 podría empezar en Europa y a puerta cerrada

El martes, el Gran Premio de Canadá se convirtió en la novena carrera en ser aplazada

Noroeste / Redacción

MADRID._ Ross Brawn, máximo responsable deportivo del Mundial de Fórmula Uno, afirmó este miércoles en declaraciones a la web del campeonato que la temporada 2020 probablemente comenzará en Europa, y posiblemente a puerta cerrada, después del retraso causado por la pandemia de coronavirus.

El martes, el Gran Premio de Canadá se convirtió en la novena carrera en ser aplazada (o cancelada) a causa del virus, y los responsables de la F1 están trabajando con los promotores para crear un calendario revisado para un momento en el que sea posible volver a competir.

Brawn dijo que el deseo de la Fórmula Uno es correr lo antes posible, si acaso para dar a los aficionados algo de entretenimiento en tiempos difíciles, incluso si eso significa celebrar algunos de los primeros grandes premios sin aficionados.

“Nuestra opinión es que probablemente un comienzo europeo será favorable y que incluso podría ser con una prueba cerrada. Podríamos tener un entorno muy cerrado, donde los equipos viajan en vuelos chárter, los canalizamos en el circuito, nos aseguramos de que todos se sometan a test y que no haya riesgo alguno para nadie”, dijo.

“Tener una carrera sin espectadores es mejor que no hacer carrera alguna. Tenemos que recordar que hay millones de personas que siguen el deporte sentadas en casa. Ser capaces de mantener el deporte vivo y entretener a la gente sería una gran ventaja en esta crisis que tenemos. Pero no podemos poner a nadie en riesgo”, agregó Brawn. “Estamos buscando la estructura organizativa que nos permita empezar lo antes posible. Pero no tiene sentido tener un comienzo y luego detenerse de nuevo por un tiempo. Lo más probable es que el comienzo sea en Europa. Es concebible que pueda ser una prueba cerrada”, agregó Brawn, quien señaló que sería creíble tener un calendario de 18 o 19 carreras, y, “si fuera posible, empezar a correr en julio”.

“Ocho carreras es el mínimo que podemos tener en un campeonato mundial, según los estatutos de la FIA”, dice Brawn. “Podríamos conseguir ocho carreras si llegáramos a empezar en octubre. Así que si quisieras un punto muerto, sería en octubre”, precisó.

“Pero siempre existe la posibilidad de que nos encontremos dentro del año que viene. Eso está siendo explorado. ¿Podemos entrar en enero para terminar la temporada? Hay todo tipo de complicaciones, como puedes imaginar”, añadió.

“Si pudiéramos empezar a principios de julio podríamos hacer una temporada de 19 carreras. Sería difícil: tres carreras, un fin de semana libre, tres carreras, un fin de semana libre. Hemos mirado toda la logística, y creemos que podemos hacer una temporada de entre 18 y 19 carreras si podemos empezar a principios de julio”, comentó.

(Con información de EFE vía Yahoo)