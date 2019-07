La tormenta tropical Barry provoca pÃ©rdidas estimadas en mÃ¡s de 10 mil millones de dÃ³lares en EU

Miami (SinEmbargo).- La tormenta tropical “Barry”, cuyo costo en pérdidas se estima en 10 mil millones de dólares, continúa este domingo su lento paso por el centro-oeste de Luisiana y amenaza con inundaciones debido a las “intensas” lluvias antes de degradarse a depresión tropical, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

“La principal amenaza ahora es la lluvia intensa y la potencial inundación desde el estado de Luisiana hasta el valle del bajo de Misisipi”, señaló este domingo el NHC en su cuenta de Twitter.

Las autoridades no han reportado hasta ahora víctimas mortales debido al paso de “Barry” por la costa sur de Luisiana, pero lo daños materiales se calculan en miles de millones de dólares.

Here are the 10am CDT key messages on Tropical Storm #Barry. The primary threat for the next few days will be widespread heavy rainfall. pic.twitter.com/P8s19M2rDW