La Toya llama mentirosos a denunciantes en el documental de Michael Jackson

La hermana del Rey del Pop visitó México para promover un espectáculo que celebra su legado musical

Noroeste / Redacción

El legado musical de Michael Jackson sigue más vivo que nunca a 10 años de su muerte, y México no se queda fuera de la sombra del cantante con el próximo estreno del espectáculo "Forever. The Best About the King of Pop".

Para promover el show, el único avalado por la familia Jackson, La Toya visitó el país pero no se salvó de las preguntas sobre el documental "Leaving Neverland" que revivió el escándalo por acusaciones de abuso sexual de Michael Jackson contra Wade Robson y Jimmy Safechuck.

El productor del espectáculo y el traductor que la acompañó intentaron evadir los cuestionamientos sobre el tema, pero ella, sin molestarse, dijo que sólo visitó México para celebrar la vida y el trabajo de su hermano. Sin embargo, se unió a la postura de la familia Jackson de tachar a los denunciantes de "mentirosos".

"Somos una familia muy unida, que se aman los unos a los otros y que crecemos de manera constante, tenemos muchos sobrinos y hay muchos niñas que van llegando y nos hacemos muchos más. Entonces es por eso que estamos más unidos que nunca", dijo la hermana de la también cantante Janet Jackson, de acuerdo a infobae.com.

Sentenció que Michael tuvo un corazón muy grande y "era un gran creyente de que si se cambiaba el corazón de una persona, se podía hacer un mundo mejor. Y también lo creó.

"Unir a la gente es la solución; su música el conductor y era la plataforma global para lograrlo. Él fue muy humilde. Creo que quiso ser recordado por hacer el bien para la gente", añadió.

"Forever" es producido en México por Alejandro Gou, y en palabras de La Toya Jackson es un show "absolutamente espectacular, lo vi en España y fue indudablemente maravilloso, por lo que tuve que ir backstage a decirle al equipo el gran trabajo que habían hecho. La forma en la que captura la esencia de Michael es tan bella... por eso me encantó".

Michael Jackson fue varias veces acusado de abuso sexual de menores a los que invitaba a su mansión llamada Neverland, en Santa Bárbara.

Confirmó que en el décimo aniversario luctuoso de Jackson la familia tendrá una ceremonia privada. Lo más llamativo que habrá será el homenaje que hará el espectáculo "Forever" en Madrid, España.

También comentó que habrá un nuevo disco póstumo de Michael, quien tenía un armario secreto con juguetes de todo tipo destinados a la seducción de niños. En noviembre de 2003 cuando la Policía de Los Ángeles irrumpió en Neverland, su majestuoso escondite en California, encontraron escabrosos objetos: fotos de adolescentes desnudos, pornografía y material suficiente como para ser imputado por abuso de menores.

El documental "Leaving Neverland", sobre los casos de abuso sexual de Michael Jackson, impacta por la crudeza de los testimonios de las víctimas del Rey del Pop. Los que vieron la película de cuatro horas, que fue presentada en el festival de Sundance, en los Estados Unidos, la califican de "devastadora y muy perturbadora". El legado de Michael Jackson -aseguran- nunca volverá a ser el mismo luego de esta contundente producción.

De acuerdo al tabloide The Sun, su patrimonio, que ahora tiene un valor estimado de mil millones de dólares, es casi tan poderoso como lo era en los años 80 y 90 gracias a los lucrativos acuerdos y contratos firmados por los administradores de su fortuna.