La UAS inicia el lunes el proceso de preinscripciones

Igual que el año pasado, la Casa Rosalina dará cobertura al 100 por ciento de los aspirantes en este nivel y mantendrá la reducción de las cuotas escolares

Noroeste / Redacción

Este 22 de febrero, la Universidad Autónoma de Sinaloa abrirá su portal institucional para dar inicio al proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022, empezando solo con las preparatorias de la Unidad Regional Centro; al igual que el año pasado dará cobertura al 100 por ciento de los aspirantes en este nivel y mantendrá la reducción de las cuotas escolares.

Los interesados deberán ingresar a la página nubeuas.uasnet.mx/preinscripcion, desde cualquier computadora y deberán tener a la mano su CURP, un correo electrónico y un número de teléfono celular.

El Rector Juan Eulogio Guerra Liera detalló que en el nivel bachillerato serán 33 mil 75 fichas que se pondrán a disposición en todo el estado para aquellos jóvenes que deseen estudiar en alguna de las 42 unidades académicas y 59 extensiones o en las 14 opciones semiescolarizadas, 12 nocturnas y 8 incorporadas, y este lunes únicamente se habilitará el portal para la Unidad Regional Centro en la que se ofertarán 17 mil 309 fichas.

“El nivel bachillerato lo estratificamos o diferimos en las diferentes zonas, por ejemplo, las preparatorias se van a abrir el lunes 22 de febrero para la Unidad Regional Centro, solo preparatorias del Centro; el martes 23 se abre la Unidad Regional Centro Norte, si quedan espacios en el Centro seguirán ofreciéndose más, sumándose la zona Centro Norte (…) el miércoles 24 se suma la Unidad Regional Norte”, detalló el Rector, a través de un comunicado.

Las preparatorias de la Unidad Regional Sur abrirán su proceso hasta el jueves 25 y aclaró que conforme avance la asignación de fichas se “cerrarán” aquellas opciones donde éstas se agoten.

“Cuando se quiere buscar una preparatoria y no aparece, no es falla del sistema, no es que se cayó el sistema, automáticamente desaparece porque ya no tiene lugares que ofrecer”, expresó el Rector, al tiempo que explicó que con esta programación de entrega de fichas se evita que el sistema pueda saturarse.

Señaló también que respetando el acuerdo del Consejo Universitario tomado el año pasado, se mantiene la reducción de las cuotas escolares.

“Recordarles que se van a mantener las tarifas reducidas porque el acuerdo del Consejo Universitario fue hasta en tanto durara la pandemia, esto para que puedan visualizar el impacto de esta medida nos evitó recibir 82 millones de pesos en el ciclo anterior (…), pero contribuimos a la economía de las familias y a la garantía de que pudieran seguir estudiando los jóvenes sin el pretexto de que el cobro, que es prácticamente simbólico, fuera un pretexto para que ellos continuaran con sus estudios”, dijo el Rector.

Los aspirantes deberán ingresar al portal nubeuas.uasnet.mx/preinscripcion y hacer clic en la segunda ventana “ingresar por primera vez” donde se permitirá el acceso por primera vez a la etapa de registro.

En esta segunda ventana aparecerán tres pasos: en el paso 1 se anota la CURP y se selecciona el Nivel Académico (bachillerato o profesional), se selecciona la Localidad donde está ubicada la Escuela a la que se desea ingresar; en el paso 2 se selecciona la Escuela a la que se desea ingresar, se anota el correo electrónico y el número de teléfono celular, es requisito indispensable proporcionar estos datos, ya que solo mediante esta vía se informará el número de ficha de preinscripción y contraseña para continuar con el proceso.

En el paso 3 se selecciona el Programa Educativo a cursar y se hace clic en “acepto términos y condiciones” para que se envíen mensajes por correo electrónico y/o teléfono celular, si al seleccionar el Programa Educativo a cursar éste no aparece, significa que ya no hay cupo.

Al terminar de llenar la información se hace clic en Registrar, con lo cual el sistema generará una constancia de registro donde se proporcionará un número y una clave que debe conservarse para cualquier aclaración durante el proceso. En el correo y/o mensaje que se recibirá, se indica el número de ficha de preinscripción y la clave con la cual se podrá “continuar con el proceso” dando clic en la tercera ventana de la página principal.