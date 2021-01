La UEFA revela quiénes conforman su Equipo del Año 2020 después de un mes de votaciones

CIUDAD DE MÉXICO._ La UEFA ha anunciado su Equipo del Año 2020 este miércoles tras dar por terminada la votación de los aficionados, que duró más de un mes. Esta selección de los mejores jugadores de las competiciones de futbol europeas tiene lugar por vigésimo año consecutivo.

Los componentes del once ideal fueron elegidos entre 50 nominados por un total de 6 millones de hinchas que participaron en la votación. Por primera vez, se realizó también una selección femenina.

El club con más representantes es el Bayern de Múnich, con el arquero Manuel Neuer (Alemania), los defensores Joshua Kimmich (Alemania) y Alphonso Davies (Canadá) y el delantero Robert Lewandowski (Polonia).

