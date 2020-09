La UIF investiga a Anaya y a 69 más por la denuncia de Lozoya. Si hay anomalías lo citará la FGR: Nieto

‘La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre [el de Ricardo Anaya], aparece ahí’, dijo Santiago Nieto

MÉXICO (SinEmbargo).– Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la Presidencia de México, es investigado junto con otras 69 personas que figuran en la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso de corrupción de Odebrecht.

“La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre [el de Ricardo Anaya], aparece ahí”, dijo desde Querétaro.

En el marco de la firma de convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Querétaro y la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el funcionario explicó que la FGR será la encargada de determinar si llama o no a declarar al panista durante el desarrollo de las indagatorias.

“Hemos presentado ya cinco denuncias relacionadas con la administración de Emilio Lozoya en Pemex. Estamos preparando una sexta que tiene que ver con la contratación de tres mil millones de pesos de parte de Pemex a Odebrecht que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasma en un mecanismo muy similar al que conocimos en la Estafa Maestra”, informó en una breve entrevista con medios de comunicación.

Ricardo Anaya Cortés anunció ayer que está de regreso en la política después de perder la elección de 2018, en un video casi electoral donde se lanza en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y ataca las decisiones que ha tomado en estos dos años de Gobierno.

“He decidido regresar de lleno a la vida pública. Pasé los dos últimos años con mi esposa y mis hijos, dedicado principalmente a dar clases y aproveché este tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente, pero principalmente sobre el futuro de México”, reveló.

Durante la grabación, Anaya Cortés explicó que el propósito de su mensaje es compartir “lo que significó la elección de 2018, cómo veo la situación actual y los graves riesgos que corremos si no corregimos el rumbo”, ya que busca “ayudar a construir un mejor futuro para México”.

“Sé que cometí muchos errores en la campaña, pero también tengo la convicción de que le puse todo mi corazón y mi esfuerzo. Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso”, afirmó.

Desde su casa, ubicada en Querétaro, el panista señaló que “ante los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones”, cree que lo correcto es estar presente, “señalar el desastre, pero sobre todo participar y ayudar a remediarlo.

Sin embargo, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) fue tema de conversación de manera previa, esto después de que el pasado 11 de agosto, Lozoya Austin presentara una denuncia de hechos ante la FGR. En ella, es señalado por presuntamente haber recibido 6 millones 800 mil pesos en agosto de 2014, cuando era Diputado federal y buscaba postularse como Gobernador de su natal Querétaro.

Esa cantidad, de acuerdo con la declaración de Lozoya ante la FGR, habría salido de los sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht.

En el documento, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto aseguró que entregó el dinero por órdenes del también exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

“Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”, expuso Emilio Lozoya, según el oficio dirigido al Fiscal Alejandro Gertz Manero.

Lozoya dijo que Ricardo Anaya, quien se postuló a la Presidencia de México en la elecciones de 2018 y fracasó rotundamente –al grado de dejar al PAN con su peor resultado en 30 años–, habló en esa reunión sobre sus aspiraciones a ser Gobernador de Querétaro y el panista le aseguró que ya había negociado la entrega de dinero con Luis Videgaray.

Por estas denuncias, Ricardo Anaya intentó demandar a Emilio Lozoya. Pero el 17 de septiembre pasado, el Juez Quinto de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México respondió que él no es autoridad competente para conocer del reclamo de Anaya contra Lozoya y pidió que se notificara al excandidato presidencial para que tramite su denuncia ante un Juez civil local.

“Se desecha la presente demanda con el fin de que se presente ante la autoridad jurisdiccional legalmente competente y se pone a disposición de la actora con sus anexos. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA”, expuso el juzgador.