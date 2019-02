La Ãºltima entrevista de Sadol Osorio: AsÃ­ quiero que me recuerden

La última entrevista de Sadol Osorio: Así quiero que me recuerden

Como un Alcalde que no endeudó a Culiacán, ni abusó del poder. Que no usaba escoltas ni carros del municipio. Y que, hasta el final, fue congruente con sus principios. Estas son las últimas expresiones del empresario y político, en entrevista inédita con Noroeste

José Alfredo Beltrán

¿Cómo quiere ser recordado en Culiacán? ¿Cómo quiere que lo recuerde la gente?

Así como fui, sencillo. Así como tú me ves. Que la gente se sentaba ahí, detrás de una “banquita”, de los “Miércoles Ciudadanos”, que no usé nunca ningún policía para que me cuidara. Ningún policía.