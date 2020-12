La última película de Chadwick Boseman, entre las favoritas de Obama

El ex presidente de EU comparte sus películas, series y libros favoritos del 2020, la gran mayoría con un fuerte mensaje de apoyo a la comunidad afroamericana

El ex presidente Barack Obama, como muchos, parece haber pasado una buena parte de su año frente a la televisión viendo series y películas para pasar el tiempo durante la pandemia de Covi-19.

Y revolucionando su ya tradicional lista anual de libros favoritos, en esta ocasión incluyó películas, documentales y series del 2020 que le fascinaron, entre sus selecciones figuran mensajes a favor de la comunidad afroamericana así como superhéroes y éxitos de Netflix que probablemente lleguen a los Premios Óscar.

Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, I’ve expanded the list to include visual storytelling that I’ve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2020

La lista de películas de Obama incluye "Ma Rainey's Black Bottom", la última película que protagonizó Chadwick Boseman, "Mank" de David Fincher, la aventura animada de Pixar "Soul" y el aclamado documental "Time".

Además dejó claro que si la serie de antología de cinco partes de Steve McQueen "Small Axe" fueran películas, su favorita sería "Lovers Rock".

'La Madre del Blues' se estrenó este 18 de diciembre en Netflix.

Mientras que en 2019, Barack Obama solo nombró tres programas de televisión (La temporada 2 de "Fleabag", "Watchmen" e "Unbelievable"), este año amplió su selección de programas de televisión.

“Con el streaming como principal fuente de entretenimiento durante la pandemia, he decidido ampliar la lista para incluir las series que he disfrutado este año, independientemente del formato”, escribió en Twitter.

Entre las series de televisión que cautivaron a Obama se incluyen la serie documental de Michael Jordan "The Last Dance", el éxito de Netflix "Gambito de Reina" y el trascendente drama de Michaela Coel "I May Destroy You".

Otras selecciones fueron la adaptación de superhéroes de Amazon "The Boys", la miniserie histórica "Mrs. America", el drama de Frances McDormand “Nomadland” y “Crip Camp”, un documental de Netflix producido por los Obama.

Sus libros favoritos

A principios de la semana, Obama dio a conocer sus libros favoritos del año: “The Vanishing Half,” “Caste” y “Twilight of Democracy”, entre otros. Admirablemente, omitió el suyo, “A Promised Land”, aunque bromeó con que sus memorias son “un libro bastante bueno”".

As 2020 comes to a close, I wanted to share my annual lists of favorites. I’ll start by sharing my favorite books this year, deliberately omitting what I think is a pretty good book – A Promised Land – by a certain 44th president. I hope you enjoy reading these as much as I did. pic.twitter.com/UHk4RA9dow — Barack Obama (@BarackObama) December 17, 2020

Aquí la lista completa de las películas favoritas de Obama:

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Beanpole”

“Bacurau”

“Nomadland”

“Soul”

“Lovers Rock”

“Collective”

“Mank”

“Martin Eden”

“Let Him Go”

“Time”

“Boys State”

“Selah And The Spades”

“Crip Camp” (producido por la compañía de los Obama llamada Higher Ground)

Estas fueron sus series favoritas:

“Better Call Saul”

“The Queen’s Gambit”

“I May Destroy You”

“The Boys”

“The Good Lord Bird”

“Devs”

“The Last Dance”

“Mrs. America”

“The Good Place”

“City So Real”