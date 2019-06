La Ãºnica planilla contendiente al Suntuas administrativos representa al PAS, su patrÃ³n, acusan

ELECCIONES

La única planilla contendiente al Suntuas administrativos representa al PAS, su patrón, acusan

El Colegio Electoral recibe órdenes del PAS, señalan

Antonio Olazábal

Sólo una planilla contenderá por el Comité Directivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa sección Administrativos el próximo 9 de julio, misma que obedece a intereses de su patrón, el Partido Sinaloense, denunció José Óscar Tamayo Corrales.

El trabajador sindicalizado de la Facultad de Agronomía manifestó que el Colegio Electoral, dirigido por Agustín Sánchez Michel Sánchez, no permitió la inscripción de su planilla al haber ciertas irregularidades, sin embargo ellas fueron subsanadas, pero aún así fue negada su petición para participar en la próxima elección del Comité Directivo del Suntuas.

La planilla que él representaba era Frente Único Sindical, sin embargo no fue aceptada por el Colegio Electoral, y sólo dio su visto bueno a la planilla Unidad Sindical. Tamayo Corrales afirmó que la planilla que él representa velaba por los derechos de los sindicalizados, cosa que no hará la única planilla participante, quienes representarán intereses de un partido político.

"En el caso de ellos no representan a los trabajadores, ellos más que nada representan al patrón en turno, no son unos candidatos genuinos de los trabajadores, y en el caso de nosotros no tenemos compromisos ni para un lado ni para el otro".

- ¿A qué patrón en turno te refieres?

Ellos siempre han estado militando en un partido en particular, uno local, que es el Partido Sinaloense, y más allá de su militancia, ellos siempre han alegado una autonomía que al interior no existe... pregonan y defienden una autonomía y por otro lado nos niegan el derecho que todos tenemos a competir, a votar y ser votado y ponen a un sólo candidato.

- ¿Cree que el PAS vició las elecciones?

Creo yo que los compañeros del Colegio Electoral reciben cierta orden.

El trabajador de la Facultad de Agronomía aseveró que el Colegio Electoral está velando por los intereses de la única planilla participante, es por ello que no se permitió la inscripción que él representaba.

"El presidente es Agustín Sánchez Michel Sánchez, es quien dirige las elecciones al interior del sindicato, bueno, quien debe de dirigir y la secretaria es María Eugenia Soria Mercado... no es un colegio imparcial, es un colegio a modo para proteger esa planilla, la única que hay", mencionó.

"Nos negaron el registro a nosotros y creo que la otra se llama transparencia sindical o algo así, a ella también le negaron el registro... nos dieron un primer plazo primero de 24 horas, pero al mismo momento ya tenían la respuesta hecha, ya francamente estuvimos esperando el plazo para que nos dijeran que no, ya firmado y ya sellado", agregó.

Asimismo añadió que el proceso es pura simulación y afirmó que se les está imponiendo a los sindicalizados de la UAS una planilla.

"Es una simulación, porque solamente es una planilla la que está compitiendo, y le están negando el registro a todos los demás que también teníamos derecho a competir, están imponiendo una planilla, o prácticamente están imponiendo a la próxima dirigencia sindical", sentenció.