La única verdad es que no hay verdad por Ayotzinapa: Encinas; se citaría a EPN: fiscal

El Presidente llama a todos los implicados en el caso de los estudiantes desaparecidos a que contribuyan con las investigaciones

Al cumplirse un lustro de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa -el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero-, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que no ha habido ninguna limitante en la investigación y que no habrá impunidad para nadie.

El mandatario nacional -quien presentó en su conferencia de prensa matutina portando una playera color gris con la leyenda: "Ayotzinapa. 5 años. Yo con la verdad"-, dijo que espera "que se tengan pronto resultados porque se están atendiendo las cosas bien, se está trabajando de manera profesional".

"Ofrecí en la última entrevista que sostuvimos con los padres [de los 43 estudiantes desaparecidos] que me iba a poner esta playera y estoy cumpliendo con esto, ellos me entregaron esta playera y me pidieron que me la pusiera", abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal desde el Palacio Nacional.

"Cada dos meses tendré reuniones con los padres para evaluar y no quiero que sean reuniones de todo el sexenio, que sean pocas, con este caso resuelto", confirmó el presidente de la República, quien también hizo un llamado a todos los implicados en la desaparición de los 43 normalistas a ayudar a aclarar la investigación.

"Aprovechó para hacerles un llamado a los implicados a que nos ayuden, que como decía Encinas va más allá de un ilícito, es un proceso fundamental de justicia, derechos humanos, de las instituciones del Gobierno mexicano, quienes ayuden no solo tendrán esta retribución económica, es una ayuda para la nación. Este es un mensaje para los que participaron, porque saben", dijo López Obrador.

"Cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad si se mantiene el acuerdo de que impere la versión del Estado. Pero cuando no hay impunidad todo el Gobierno de la República, el Estado mexicano actúa para conocer los hechos", señaló el político tabasqueño, quien cuestionó, además, si en caso de que otro candidato hubiera ganado la elección presidencial del 2018, se habría reabierto la investigación del caso Ayotzinapa.

Después, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob). y Omar Gómez Trejo, Titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, presentaron un informe de avances en la indagatoria.

El subsecretario indicó que este día se presentará un documental en diversos canales de televisión pública. Asimismo, hizo un recuento de todas las reuniones que se han sostenido, y reiteró que en la última reunión con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se acordó avanzar en un replanteamiento integral de la investigación.

Ello para subsanar todas las fallas que tuvo la indagatoria realizada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien de "ser necesario" se citaría a declarar, además de al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, indicó Gómez Trejo, quien abundó que la siguiente semana estarán enviando los citatorios "a las que fueron autoridades federales".

"No vamos a encubrir y vamos a investigar todas las complicidades, actos de tortura y daremos información sobre las investigaciones", dijo el fiscal especial. Por su parte, Encinas Rodríguez acotó que Murillo Karam ya ha manifestado que está dispuesto a declarar, en tanto, la próxima semana acudirán a declarar Ángel Heladio Aguirre Rivero e Iñaki Blanco Cabrera, ex gobernador y ex procurador de Guerrero, respectivamente.

El subsecretario de la Segob dijo que entre las declaraciones más importantes que ha hecho el ex procurador general de la República, es que "no todos los estudiantes" fueron incinerados en el basurero de Cocula, "lo que revela la vulnerabilidad de la verdad histórica".

Encinas Rodríguez sostuvo que existen dos líneas de investigación: la búsqueda en vida de los normalistas, que es "una demanda fundamental", y la búsqueda del destino final. "Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para conocer la verdad", indicó el subsecretario. Sin embargo, aclaró que no hay fecha para resolver el caso.

El funcionario federal resaltó que el Gobierno encabezado por López Obrador ha realizado ocho operativos a lo largo de 48 días en cinco municipios guerrerenses: Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco. Además, se han revisado 180 puntos en distintas regiones y más de 120 puntos de búsqueda en donde no ha habido positivos.

También se revisaron alrededor de 80 millones de registros de llamadas telefónicas. "La única verdad es que no hay verdad alguna", dijo Encinas Rodríguez, quien sostuvo que hay certeza de lo que sucedió el 26 de septiembre del 2014, y que en ningún momento hubo contacto por parte de estudiantes con los grupos delictivos o alguno de sus integrantes.

El subsecretario de la Segob aseveró que el Gobierno de Peña Nieto interpuso más de 200 amparos para no crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala. Sin embargo, Encinas Rodríguez destacó la incorporación del GAT (Grupo de Asesoría Técnica) "que es el GIEI renovado, quien participarán sin ninguna limitación".

El funcionario federal detalló que como parte de las investigaciones hubo reuniones con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), "sin restricciones de ninguna naturaleza, desde la apertura del 27 batallón, la puesta a disposición de todos sus elementos que estuvieron ese día en las instalaciones y la coadyuvancia en la búsqueda".

"La Secretaría de Seguridad y Protección [Ciudadana, SSPC] por primera vez está dando la información de la Policía Preventiva y la indagatoria del [Centro de Investigación y Seguridad Nacional] CISEN, porque a pesar de que hubo deslinde de responsabilidades y acusaciones de elementos que estaban en la nómina del crimen organizado, nunca se incorporaron en la investigación y ahora han sido integrados a la Fiscalía", comentó Encinas Rodríguez.

Durante este día se esperan movilizaciones en la Ciudad de México por parte de los padres de los 43, quienes marcharán del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, además de que al menos 14 escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocaron a un paro de labores en apoyo al quinto aniversario de la desaparición de los normalistas.