La USE en el gobierno malovista era una fiesta de corrupciÃ³n: GÃ¡lvez CÃ¡zares

La USE en el gobierno malovista era una fiesta de corrupción: Gálvez Cázares

El titular de la Secretaría de Innovación Gubernamental informó que actualmente están denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 24 servidores públicos de la pasada administración por 902 trámites realizados con documentación falsa

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La Unidad de Servicios Estatales era una fiesta de corrupción en la administración de Mario López Valdez, afirmó José de Jesús Gálvez Cázares.

El titular de la Secretaría de Innovación Gubernamental detalló que derivado de una denuncia anónima que recibió la Auditoría Superior del Estado por presuntos actos de corrupción correspondientes a trámites realizados del 26 de junio del 2015 al 31 de marzo del 2017, dieron como resultados 3 pliegos petitorios los cuales ya fueron respondidos por la Secretaría de Rendición de Cuentas.

Esa auditoría derivó en 24 funcionarios de la USE investigados por actos de corrupción. El total de trámites en los que presuntamente estuvieron involucrados estos trabajadores de la Unidad de Servicios Estatales fueron 902, los cuales se presume fueron realizados con documentación apócrifa.

Gálvez Cázares afirmó que el combate a la ilegalidad no fue una prioridad por la anterior administración, ya que al llegar a la USE se dieron cuenta que estaban frente a lo que calificó como una fiesta de corrupción.

“Seguramente no fue una prioridad para la administración anterior (atacar corrupción en la USE), no fue una prioridad, y hoy para el Gobernador Quirino Ordaz Coppel es una prioridad y me ha dado la instrucción junto con el resto de los secretarios que se involucren”.

--¿Sí había mucha corrupción en la administración anterior?

“Era como dije, una fiesta de corrupción, era algo muy común ya, emplacar vehículos robados, era bien sencillo”, afirmó.

Agregó que los funcionarios que están siendo investigados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción aún están laborando dentro del Gobierno Estatal, y así continuará mientras no culmine el proceso en su contra.

“Están en proceso de investigación, y ya no están atendiendo al público, eso sí te aseguro, se turnaron a otras áreas, son personal de base, ya es un trámite que ya no me compete, yo lo único que recomendé es que ya no pueden estar al frente del público, esos están en otra área... porque no hay ningún dictamen ni administrativo ni penal, no se puede hacer nada contra ellos”, explicó.