La vacuna contra el Covid-19 de Sanofi costará menos de 10 euros, estima su dirigente en Francia

MÉXICO (SinEmbargo).- Todo el mundo espera con ansia que una vacuna contra el coronavirus sea eficaz y ayude a paliar la pandemia que ha desencadenado en todo el planeta. Sin embargo, también hay debate sobre cuánto tiene que costar este antídoto en el mercado. Las autoridades sanitarias han indicado en multitud de ocasiones que es muy importante que su valor sea económico para garantizar un acceso universal al remedio contra el Covid-19.

En este sentido, la farmacéutica francesa Sanofi, que también tiene en marcha su proyecto de vacuna contra el coronavirus, ha asegurado este sábado que el antídoto en el que están trabajando costará menos de diez euros. “El precio no está completamente definido. Estamos estudiando el costo de producción, pero la idea es tener un punto de partida que sea lo más bajo posible. Estaremos por debajo de los diez euros”, ha afirmado este sábado Olivier Bogillot, presidente de Sanofi en Francia, en declaraciones a la radio France Inter. El precio propuesto es mucho más bajo por ejemplo que el que planea la estadounidense Moderna, que también ultima su vacuna.

El dirigente ha recordado que la vacuna de Sanofi ya ha sido reservada por Estados Unidos, Reino Unido y varios países europeos. “Habrá 300 millones de dosis para Europa y 100 más para Estados Unidos”, ha insistido. Bogillot ha indicado que “no es un problema” que otros proyectos de vacuna se materialicen antes que la suya, porque la demanda es muy alta y todo el planeta está esperando el remedio, ya que el coronavirus ha golpeado a todos los países del mundo.

NECESARIOS VARIOS PROVEEDORES DE VACUNAS

“Habrá que vacunar a millones, incluso a miles de millones de personas, por lo que necesitaremos varios proveedores de vacunas que puedan producir millones y millones. No es un problema que los laboratorios de la competencia lleguen antes que nosotros. Llegaremos justo después y llegaremos también para suministrar cientos de millones de dosis”, ha explicado el presidente de Sanofi.

#ICYMI clinical trials began yesterday for the #COVID19 #vaccine we’re co-developing with @Sanofi. We recently reached agreements with the United States Government and @GOVUK to supply up to 160m doses. Learn more: https://t.co/ONieV6MPPs #coronavirus pic.twitter.com/hCtOJDk6qg