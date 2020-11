La vacuna de Pfizer ¿es segura? ¿Quiénes la recibirán primero? ¿Hay otras en puerta?

La farmacéutica anunció este lunes que su vacuna tenía una efectividad superior al 90 por ciento, lo que impulsó los mercados de valores

Sinembargo.MX

10/11/2020 | 10:06 AM

Ciudad de México.– “Es una noticia alentadora pero hay que tomarla con cautela”, dijo anoche el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell. “Todos quisiéramos saber buenas noticias, que quede claro, no es pesimismo, pero tenemos que ser mesurados”, añadió.

México tiene garantizadas 34.4 millones de dosis de esa vacuna. Pero la realidad es que no llegará a tiempo para rescatar al mundo. Ayer, Joe Biden dijo que 200 mil más morirán sólo en Estados Unidos.

Carl Zimmer y Katie Thomas, de The New York Times, dicen que a medida que aumentan los casos de coronavirus en los Estados Unidos y en otros lugares, con poco alivio a la vista, el mundo recibió buenas noticias el lunes. Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna tenía una efectividad superior al 90 por ciento. La noticia impulsó los mercados de valores y el ánimo cuando el público vio un rayo de esperanza. Pero vale la pena señalar que la noticia aún es preliminar, y hay mucho que aún no se sabe sobre qué tan bien funciona la vacuna.

¿QUÉ SABEMOS?

A) LA VACUNA

En julio, Pfizer y BioNTech iniciaron un ensayo clínico en etapa tardía sobre una vacuna contra el coronavirus. La mitad de las personas recibió la vacuna, mientras que la otra mitad recibió un placebo. Hasta ahora, 94 participantes de casi 44 mil se han enfermado con Covid-19. Una junta de expertos independiente analizó cuántas de esas personas recibieron la vacuna y cuántas recibieron el placebo. Ese análisis inicial sugiere que la vacuna tiene una efectividad superior al 90 por ciento. ¿Hay que alegrarse? La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) había establecido una vara del 50 por ciento de eficacia para los fabricantes de vacunas. La vacuna de Pfizer y BioNTech lo rebasa con mucho.

Pfizer y BioNTech no han informado de problemas graves con su vacuna. Probaron cuatro versiones y seleccionaron la que producía la menor cantidad de casos de efectos secundarios leves y moderados, como fiebre y fatiga. Si su vacuna recibe una autorización de emergencia de Estados Unidos y se distribuye a millones de personas, los Centros para el Control de Enfermedades supervisarán para asegurarse de que no haya evidencia de problemas.

B) PRIMEROS EN VACUNARSE

¿Quién recibirá la nueva vacuna primero? Habrá de 30 a 40 millones de dosis de la vacuna antes de fin de año. Son para 15 y 20 millones de personas porque son dos dosis. No se ha decidido exactamente quién calificará para las dosis iniciales, pero es probable que los grupos que tienen mayor riesgo de infección o son más vulnerables al virus tengan prioridad. Eso podría incluir a los trabajadores de la salud, así como a los adultos mayores y aquellos que tienen factores de riesgo como obesidad o diabetes. Pfizer y BioNTech dicen que podrían aumentar hasta mil 300 millones de dosis al año. Eso todavía está lejos de ser suficiente para satisfacer la necesidad mundial de vacunas. Si otras vacunas también resultan efectivas, las empresas también podrán fabricarlas y ayudar a satisfacer la demanda.

Pfizer ha dicho que probablemente solicitará una autorización de emergencia en la tercera semana de noviembre. Luego, la agencia consultará con un comité asesor externo de expertos. La vacuna podría autorizarse para determinadas poblaciones de alto riesgo antes de fin de año, pero eso solo sucedería si todo sale según lo previsto y no hay retrasos imprevistos.

Si bien los resultados preliminares ofrecen alguna evidencia convincente de que la vacuna es efectiva, no nos dicen con certeza cuán efectiva es. Los ensayos clínicos simplemente no están configurados para hacer eso. Solo pueden permitir que los científicos hagan una estimación basada en estadísticas, una estimación conocida como “eficacia”. La eficacia de una vacuna solo se puede determinar con firmeza una vez que la reciben millones de personas.

El ensayo de Pfizer y BioNTech incluye a personas mayores de 65 años, por lo que eventualmente proporcionará esta información crucial.

Los primeros estudios clínicos han sugerido que las personas mayores producen una respuesta inmune más débil a las vacunas contra el coronavirus. ¿Y los niños? La prueba realizada por Pfizer y BioNTech inicialmente estaba abierta a personas de 18 años o más, pero en septiembre comenzaron a incluir adolescentes de 16 años.

El mes pasado, lanzaron una nueva prueba en niños de tan solo 12 años y planean trabajar hasta más jóvenes siglos.

C) ¿Y LAS OTRAS VACUNAS?

Hay más. Están en proceso, por fortuna. Actualmente, hay otras 10 vacunas en ensayos de última etapa en todo el mundo. El hecho de que Pfizer y BioNTech hayan obtenido resultados alentadores hace que los expertos sean optimistas.

Pfizer y BioNTech están probando una que usa una molécula genética llamada ARN para hacer que nuestras propias células produzcan una proteína viral. Moderna se encuentra en ensayos de última etapa con una vacuna de ARN propia, y los primeros ensayos clínicos de otras vacunas de ARN están en curso en China, Inglaterra, India, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. Pero las noticias de Pfizer y BioNTech también podrían ser alentadoras para otros desarrolladores de vacunas.

La vacuna de Pfizer y BioNTech hace que nuestros cuerpos produzcan una proteína viral llamada pico. Varias otras vacunas administran la proteína de pico al cuerpo, o solo un fragmento de ella, que hace que el sistema inmunológico la reconozca. Otras vacunas se basan en otros virus, que transmiten inofensivamente un gen para la proteína de pico a las células. Si la proteína de pico genera una fuerte protección contra el coronavirus, entonces todas estas vacunas también podrían ofrecer resultados alentadores en los próximos meses.