La violencia persiste en comunidades serranas de Concordia, a donde las familias no pueden regresar

La presencia de gente armada en los altos del vecino municipio es constante y no hay seguridad por parte de las autoridades, aseguran

Belizario Reyes

La violencia que las hizo abandonar sus viviendas hace tres años aún persiste en poblados serranos de Concordia, por lo que las familias no pueden regresar y piden que el Presidente de la República vea este problema y lo solucione.

Algunas personas consultadas, que pidieron no hacer público su nombre por temor a represalias de grupos delictivos, dijeron que salieron hace tres años por la violencia pero no pueden regresar porque el problema continúa, se tiene presencia de gente armada y no hay seguridad por parte de las autoridades.

Por ello expresaron que ojalá que sea cierto que les vayan a entregar casas en Mazatlán, pues ya llevan tres años pagando renta, soportando calor y luchando por ello y no pueden regresar a sus pueblos.

"Son tres años de lucha, de calor porque no estamos impuestos a estar en estas partes y andamos sufriendo ya tres años y pues es justo que se haga algo porque ya para nosotros regresar otra vez ya no se puede porque hace un mes le hice el intento y fui víctima otra vez y pues me tuve que regresar", añadió una de las personas consultadas.

Lo anterior lo expresaron en entrevista en el terreno que se comenzó a limpiar en este puerto donde en este año se contemplan construir las primeras 50 casas para familias desplazadas por la violencia en Concordia y la región.

"Ya hace tres años y aquí sigo buscándole y nadie tiene porque irse de donde es nada más porque otra gente quiera sacarlos, entonces esperamos que esto se arregle, que se vea, que vea el Gobierno todo lo mal que se ha hecho en la sierra, que abra los ojos, que no se cierre", reiteraron las personas consultadas.

"No hay ninguna seguridad, yo me fui hace tres años, me fui lejos de aquí, quise regresar otra vez y no me dejaron, definitivamente no se puede, volvieron otra vez, me pasó lo mismo, a mí me quemaron un puesto, yo tenía un puesto en El Coco, me quemaron gas, todo me quemaron hace tres años y no es justo, por eso lo digo y que me oiga quien me oiga, ya no tengo miedo porque me haya pasado".

Pidió que si el Gobierno no sabe de esta situación que vaya y viva allá para que sepa por lo que pasaron los habitantes que fueron desplazados de sus hogares y comunidades.

Dijo que cuando intentó regresar no pudo estar en su casa, en donde están sus bienes que hizo con todos sus hijos y nietos, por lo que no es justo.

"Ahora que oiga todo esto el señor Presidente (de la República, Andrés Manuel López Obrador) y diga que no es cierto, que vaya a la sierra de Concordia y se fije lo que está pasando, que no se haga pen..., que abra los ojos y vea lo que nosotros vivimos y lo que estamos viviendo", recalcó una de las personas consultadas.

"Que se arrime y que vaya y vea todo lo que está pasando, no es justo y toda la gente que está ahí está resguardada y todas las que están no sabemos porque no podemos entrar, son contaditas, está solo el pueblo".