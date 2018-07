La Voz México 2018 ya tiene sus primeros coaches - Noroeste

La Voz México 2018 ya tiene sus primeros coaches

Se trata de la cantante brasileña Anitta y del colombiano Maluma, quienes compartieron la noticia en sus cuentas de Instagram

Fernando Espinoza

Tras haberse confirmado la participación de la venezolana Lele Pons como conductora de la Voz México 2018, ahora, se confirma la participación de Anitta y Maluma como los primeros coaches del reality show.

La noticias las dieron a conocer los mismos cantantes en sus cuentas de Instagram, así como Miguel Ángel Fox, productor del programa.

"Seré eternamente agradecida por su confianza @ foxmuller29. Este director es una fiera de la televisión aquí en México, él fue detrás de mi equipo y me invitó a @lavozmexico con la intención de querer mostrar el talento y la capacidad que los jóvenes pueden tener. Este hombre puso la mano en el fuego y confió en mi trabajo para estar en su programa de mayor importancia. Él con eso me presentará a México de manera más profunda, ayudándome a romper las barreras del prejuicio y también mostrar un poco de mi país. Miguel no mide esfuerzos para mostrarme de las mejores y más diferentes maneras posibles en todas las oportunidades. "Canta esa aquí ... quiero que ellos vean como usted canta de todo", "cuenta su historia en esa hora ... quiero que la gente vea que usted es mucho más" - así me dice durante los intervalos de cada uno grabación. Y así va a ayudar a construir otra página de mi historia. Miguel, no sé por qué estás haciendo todo esto por mí, lo que sé es que seré eternamente agradecida. Te prometo ser un puerto seguro para tus participantes pasando a ellos toda y cualquier experiencia artística y de vida que yo tenga, pues cantar ellos ya saben por qué, una vez más, has escogido muy bien", escribió la cantante al pie de una instantánea junto a Miguel Ángel Fox.

Por su parte, Miguel Ángel Fox compartió una imagen de Maluma y Anitta, y escribió: "Confirmando a @maluma como Coach de @lavozmexico @anitta".

El mismo productor dejó abierta la posibilidad de que Carlos Rivera puede ser el tercer coach, pues lo ha etiquetado en algunas publicaciones sobre el tema.