La Voz MÃ©xico pone en marcha las semifinales

La Voz México pone en marcha las semifinales

Los coaches fueron eliminando a los que consideraron sus competidores más débiles

Noroeste / Redacción

Las semifinales de La Voz México arrancaron el domingo, donde cuatro de los ocho integrantes de cada equipo subieron al escenario para defender su lugar en la competencia, mientras que, entre lágrimas enojo y reflexión los coaches fueron eliminando a sus competidores más débiles.

Según lo informado por El Universal en su página web, el equipo de Carlos Rivera fue el que abrió la noche.

“Como necesito ayuda divina voy a aprovechar que tengo un sacerdote en mi equipo y le voy a pedir que pase al escenario”, dijo Carlos para llamar al padre Guillermo Mendoza a interpretar el tema “Yo soy aquél”.

El clérigo recibió comentarios positivos ganando la silla número 1 de su equipo.

“Usted es un gran cantante, un gran intérprete, muchísimas gracias por darnos esa energía que es un regalo de Dios”, dijo Maluma.

Ale Ramírez y Rey Cristopher no tuvieron la misma suerte, pues fueron eliminados. La interpretación de Dulce Najar la llevó a ganar el segundo puesto del equipo de Carlos Rivera sobreviviendo una semana más junto al padre Guillermo.

Los comentarios sarcásticos también estuvieron presentes entre los coaches como el caso de Maluma quien aprovechó

para “molestar” a Carlos Rivera por ser el primero en dejar fuera a parte de su equipo.

“La primera eliminada y la eliminaste tú, wow”.

Al equipo de Carlos Rivera siguió el de Anitta, con el que se vivió un momento de emoción gracias a la participación de la brasileña Luanna Silva, quien cautivó con su versión acústica de “Sólo con verte”.

“Siento que tú tienes ese espíritu de cantautora, de llevar tu guitarra. Te presentas en el escenario así y lo llenas”, comentó Natalia.

“Quiero que grabes un disco ya, quiero comprarlo”, dijo un emocionado Maluma.

Sin embargo, esto apenas era el principio de lo que venía pues con la aparición de Morganna Love cantando el tema “Creo en mí” las emociones llegaron al máximo.

“(Esta canción significa) mi vida entera, cuando toda la gente me dijo que no podía hacer las cosas, que no podía cantar, que no podía estar en televisión”, comentó Morganna. “Ahora creo que puedo hacer las cosas”.

“Morgana es la primera mujer trans que canta, que se presenta en el programa La Voz, divinamente”, dijo Anitta.

“Las mujeres trans, los hombres gays, las mujeres gays, todos son personas y tienen alma y talento para cualquier cosa que sea y deben ser tratados como tal”, sentenció.

Con esta presentación Anitta salvó para esta primera ronda a Morganna y Luana eliminando a Diana Campos y a Colette.

La noche de eliminación apenas iba a la mitad y tocaba el turno al equipo de Natalia, considerado uno de los más fuertes por el resto de los coaches.

Los primeros en subir al escenario fueron Adriana y Cristian quienes dotaron de romanticismo el tema “Say something” para dar paso al regional mexicano en la voz de Luis Ochoa. El proveniente de Michoacán encendió los ánimos al acercarse para cantarle a Anitta e intentar besarla.

“Estaba cantando y dije ‘es hora de robarle un beso’”, comentó Luis.

Los artistas pasaron de la fiesta a la desaprobación con la participación de Rosa Michell quien, tras no lograr lo esperado por su coach explicó que se encontraba enferma.

“Uno no puede justificarse ante el público porque está enfermo”, comentó Carlos Rivera.

“Yo te dije en el ensayo que esta canción era muy difícil de cantar. Por una cuestión de estrategia te vas a quedar sin silla”, sentenció su coach Natalia.

A pesar de ser eliminada, Rosa Michell no se fue con las manos vacías pues logró que Carlos Rivera aceptara invitarla a cantar en uno de sus conciertos.

Luego de que Cindy Coleoni interpretara “My inmortal”, Natalia decidió darle un lugar en la siguiente ronda eliminando así a Luis.

El último de los equipos en mostrar el trabajo hecho en la semana fue el de Maluma. El reggaetonero llamó primero a Nacho Pérez para cantar “Todo cambió” de Camila, quien aunque recibió críticas negativas logró hacerse de un lugar.

“No sé que pasó que a mí no me gustó, sonaba como que querías imitar a Mario Domm y tú no necesitas imitar a nadie”, le explicó Carlos Rivera.

La emoción que José Dhalí y Ariel Vi le imprimieron a sus canciones no fue suficiente para garantizarles un lugar. La presencia escénica y voz de Diana Villamonte al interpretar “Uptown funk” de Bruno Mars, dejaron a los jueces con la boca abierta y llenos de euforia.

“Wow, hija de tu madre, qué miedo. De dónde te sale ese cacho de voz, qué terror, madre de cordero”, gritó Natalia.

“Cuando uno ve a alguien como tú se le devuelve la fe en el talento, en que las nuevas generaciones realmente tienen mucho para salvar la música con esa calidad”, le agradeció Carlos Rivera.

La emoción llegó a tal grado que Anitta no dudó en decirle que para ella merecía ser la ganadora. Así, el equipo Maluma conservó a Nacho Pérez y Diana Villamonte.

Esta apenas fue la primera parte de las eliminatorias pues la siguiente semana la misma dinámica llevará a la otra mitad de los equipos a competir por un lugar.

En el adelanto de lo que sucederá en La Voz México la próxima semana Lele Pons hará su debut musical en la pantalla y Carlos Rivera tendrá un momento de nostalgia al recordar al que considera fue su primer gran amor.