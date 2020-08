La Voz México ya tiene finalistas

De la semifinal resultaron vencedores ocho participantes, quienes se disputarán el primer lugar el próximo lunes

Fernando Espinoza

26/08/2020 | 08:16 AM

La Voz México 2020 ya tiene a sus finalistas. La noche del martes TV Azteca transmitió el programa de la semifinal en el que resultaron vencedores ocho participantes.

Los coaches María José, Belinda, Christian Nodal y Ricardo Montaner eligieron a sus dos mejores participantes cada uno; de este modo, interpretando sus mejores canciones ganaron Alonso Hernández y Alexis Tanguma, equipo Montaner; mientras que La Josa se quedó con Glenda Ramírez y Majo Cornejo; Nodal llegará a la final de la mano de Fernando Sujo y Natalia Marrokín, y finalmente Belinda tendrá a Prudence y JuanMa como sus contendientes.

Alonso Hernández logró convencer a Montaner con su versión del tema All of me.

A un paso de la final se quedaron el trío DYF, Arnoldo Tapia, Kike Jiménez y Gabby Muller.

JuanMa llegará a la final de mano de Belinda

La final se transmitirá por TV Azteca el próximo lunes 31 de agosto, a las 19:30 horas, tiempo del centro del País, y con ayuda del público se elegirá al ganador de esta temporada de La Voz que inicialmente llegó a México de la mano de Televisa y ahora lleva dos temporadas en TV Azteca.

Natalia es una de las cartas fuertes de Christian Nodal para la final.

Alexis Taguma es el participante más joven de esta edición de La Voz, tiene 16 años.

Glenda comenzó su camino en La Voz con Ricardo Montaner, pero La Josa se la robó en Las Batallad, ahora es finalista.

Fernando Sujo interpretó el tema Amar y querer, y se ganó un lugar en La Voz.

Call me fue el tema que canto Prudence, y fue suficiente para llegar a la final.