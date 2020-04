La WWE despide a luchadores profesionales por recortes del presupuesto por la pandemia de Covid-19

STAMFORD._ La WWE comenzó a dar de baja a algunos luchadores profesionales el miércoles, como parte de los recortes presupuestarios durante la pandemia de coronavirus.

Las medidas surgieron a pesar de que la empresa promotora recibió la autorización para seguir con sus eventos en directo por televisión, después de que el gobernador de Florida Ron DeSantis consideró a la WWE como una empresa esencial.

Los deportes profesionales fueron incluidos en la lista de negocios que tienen permiso de permanecer abiertos en un memo publicado el 9 de abril, que incluye a “empleados de deportes profesionales, producción de medios con alcance nacional… sólo si la sede se mantiene cerrada al público en general”.

BREAKING: WWE has come to terms on the release of Drake Maverick (James Curtin), Curt Hawkins (Brian Myers), Karl Anderson (Chad Allegra), EC3 (Michael Hutter) and Lio Rush (Lionel Green). We wish them all the best in their future endeavors. https://t.co/cX449nNSLU