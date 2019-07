Lady Gaga confiesa que Bradley Cooper le susurraba al oído en el set de Ha nacido una estrella

La cantante revela cómo se comportaba el actor durante las grabaciones de la popular cinta

Noroeste / Redacción

A raíz de los fuertes rumores que vincularon sentimentalmente a Lady Gaga con Bradley Cooper, empezaron a salir detalles de cómo fue la relación de ambos durante las grabaciones de la película “Ha nacido una estrella”.

Como se sabe, Lady Gaga ha sido señalada como la culpable de que Bradley Cooper ponga punto final a su relación con la modelo rusa Irina Shayk. Incluso, medios internacionales aseguran que la intérprete de “Bad romance” estaría esperando un hijo del actor.

Durante una entrevista con Vanidades, Lady Gaga confesó que se “volvió loca” al escuchar cantar a Bradley Cooper en los premios Oscar, difundió larepublica.pe.

La artista de 33 años no pudo ocultar la admiración que siente por su colega, y solo tuvo palabras de elogios para él.

Además, reveló que el actor le susurraba al oído para que le ayude con su interpretación.

“Bradley es un director de cine increíble. Había actuado antes, pero nunca en un rol protagónico y fue emocionante verlo trabajar cada día. Me encantó actuar en el ambiente que él creó. Dirige con precisión y su visión resulta tan abierta que el equipo podía ver cómo se movían los engranajes en cada cambio, incluso cuando él actuaba. Pero sí, me susurraba palabras como “Tony” o “asesina”, incluso “ninja” (risas).

Lady Gaga contó que Bradley Cooper no quería que usara maquillaje durante las grabaciones, algo que fue todo un reto para la cantante.

“Él no quería que usara una gota de maquillaje, y durante la prueba de cámaras, incluso, me limpió lo poco que llevaba. No pude hacer trampa. Hasta me teñí el pelo de mi color original antes de empezar a filmar porque quería meterme de lleno en el personaje. Fue un desafío, pero también me dio libertad. Siempre he admirado a Bradley y estaba entusiasmada por trabajar con un actor de su calibre, quería dar todo, cada gota de sangre, todo mi miedo y vergüenza, mi dolor, amor y amabilidad. Y para ser honesta, me considero una mujer con suerte por ocupar ese lugar”, mencionó.

¿Lady Gaga está embarazada?

Según la revista In Touch, Bradley Cooper acabó su romance con Irina Shayk porque está esperando un hijo con Lady Gaga.

“Todo el mundo dice que Gaga está radiante y escondiendo su pancita de embarazada. Por supuesto, la única persona que podría ser el padre es Bradley. Estamos esperando a que ella haga el anuncio formal”, dijo una fuente al medio.