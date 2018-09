Lady Gaga dice que no se parece en nada a su personaje de A Star Is Born

La cantante acudió al The Ellen Show en donde habló de su trabajo junto a Bradley Cooper

Noroeste / Redacción

28/09/2018 | 10:10 AM

Lady Gaga interpreta a una cantante y compositora que se debate entre los altos y bajos de la fama súbita en A Star Is Born, pero comentó en The Ellen Degeneres Show que las similitudes entre ella y su personaje no se extienden más allá del ramo musical.

El filme, que se estrenaría el próximo fin de semana en Estados Unidos, cuenta la historia de Jackson Maine (Bradley Cooper), un músico veterano cuya carrera se encuentra en las últimas. Maine descubre a una talentosa cantante llamada Ally (Lady Gaga), una joven aspirante a estrella que sueña con triunfar en el apasionante mundo del espectáculo.

Será entonces cuando Jackson decida ayudar a la joven a impulsar su carrera y lanzarla al estrellato, convirtiéndose en su mentor,citó vanguardia.com.

Entre los dos nacerá una apasionada relación amorosa que se verá enturbiada por el carácter autodestructivo de Maine.

"Él te hace sentir cómoda inmediatamente, y es una persona tan cariñosa y amorosa", comentó Gaga sobre su compañero de reparto y además director de la cinta, Bradley Cooper.

"Los dos somos de la Costa Este, y los dos somos italianos, así que antes de saberlo, ya estaba calentando las sobras en la cocina y dándole de comer y hablando de, ya sabes, la vida", continuó.

Gaga y Ellen jugaron Burning Questions y pasaron un rato divertido; ahí la cantante y actriz confesó varias intimidades como que duerme desnuda y que su primer crush (famoso) fue Adrien Brody.