Lady Gaga es la reina de los VMAs

La entrega de premios se realiza de manera virtual

Fernando Espinoza

Lady Gaga se lleva el premio a Mejor canción por Rain on me. Twitter MTVLA

La ceremonia de los VMAs 2020 se realizó de manera virtual, con algunas presentaciones en vivo y otra pre grabadas; Lady Gaga se robó la atención desde su llegada hasta con sus interpretaciones sobre el escenario.

Lady Gaga llegó a la ceremonia, donde se reconocen a los mejores videos del año, portando una esfera cristalina sobre su cabeza, haciendo juego con un traje oversize color plata a tono con su cabellera. Luego se deshizo de la esfera para subir al escenario para recibir el premio a la Mejor Colaboración por "Rain on me", con Ariana Grande, donde portó otro cubrebocas.

Pero Gaga no fue la única que sorprendió a su llegada de la alfombra virtual, Black Eyed Peas, cuyo líder, Will I Am, acudió luciendo una mascarilla para protegerse del Covid-19. Mientras que The Weeknd, fue caracterizado como si lo hubieran golpeado en la cara, esto para el performance que dio en el show, pues su participación arrancó con el tema Blinding lights.

Por otro lado, Jaden Smith usó una chaqueta con colores pastel rosa, verde amarillo y azul, combinados con unos jeans de mezclilla. Miley Cyrus optó un vestido más revelador color negro que dejó ver su ropa interior.

Uno de los latino presentes en la alfombra fue Maluma, quien esta vez optó por portar un traje color negro aderezado con joyería dorada. Mientras que Nicole Richie usó un vestido verde limón corto con una cola de varios metros.

Lady Gaga llegó a la alfombra roja portando una esfera sobre su cabeza.

Los premios

A BTS se le entregaron premios como Mejor grupo y Mejor K-pop. La agrupación coreana también aprovechó el tiempo para agradecer los galardones a través de una videos.

Lady Gaga se coronó como Artista del año, se sobrepuso ante DaBaby; Justin Bieber; Megan Thee Stallion; Post Malone; y The Weeknd.

En la categoría Mejor canción de R&B compitieron Alicia Keys - "Underdog"; Chloe x Halle - "Do It"; H.E.R. ft. YG - "Slide"; Khalid ft. Summer Walker - "Eleven"; Lizzo - "Cuz I Love You"; y The Weeknd - "Blinding Lights", siendo este último el vencedor.

BTS se coronó como Mejor canción de Pop con “On", en esta categoría compitió contra Halsey - "You should be sad"; Jonas Brothers - "What a Man Gotta Do"; Justin Bieber ft. Quavo - "Intentions"; Lady Gaga with Ariana Grande - "Rain On Me"; y Taylor Swift - "Lover".

Maluma vistió de negro a su llegada a los premios

Tha Black Eyed Peas.

The Weeked llegó caracterizado a los premios.

Maluma se lleva el galardón a Mejor video latino junto J Balvin con Que pena.

Lady Gaga recibe el premio de Artista del año.

Nicole Richie llega a los premios.

The Weeknd recibe el premio a Mejor Video de RnB.

Gaga siguió robando la atención al subir al escenario para interpretar Chromatica, sin embargo, una de las presentaciones mas esperadas fue Rain on Me junto a Ariana Grande