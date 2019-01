Lady Gaga intenta eliminar canciÃ³n junto a R. Kelly, acusado de abuso

Lady Gaga intenta eliminar canción junto a R. Kelly, acusado de abuso

El cantante estadounidense de R&B es señalado de abuso sexual y psicológico por algunas de sus ex parejas

Noroeste / Redacción

Tras darse a conocer que R. Kelly, cantante estadounidense de R&B, es señalado de abuso sexual y psicológico por algunas de sus ex parejas, la cantante Lady Gaga, quien realizó una colaboración con él en 2013, reveló su postura al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, la cantautora manifestó su apoyo incondicional a las mujeres que denunciaron al artista por medio de un documental emitido por la cadena Lifetime, y subrayó que eliminará de todas las redes el tema que grabó junto a Kelly y jamás volverá a trabajar con él, citó eldiariodecoahuila.

R. Kelly

Aquí el mensaje:

"Estoy del lado de estas mujeres al 1000%, las creo, sé que están sufriendo y que les duele, y siento la fuerte convicción de que sus voces deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. Lo que escucho en las acusaciones contra R. Kelly es absolutamente horrible e indefendible. Como víctima de una violación que soy, hice tanto la canción como el vídeo en un momento oscuro de mi vida, mi intención era crear algo desafiante y provocativo porque estaba enfadada y aún no había procesado el trauma que había ocurrido en mi propia vida. La canción se llama Do What U Want (With my body), creo que está claro lo explícitamente confundido que estaba mi pensamiento en ese momento. Si pudiera volver atrás y tener una charla con mi yo más joven le diría que se sometiera a la terapia que he hecho desde entonces, para poder entender el confuso estado post-traumático en el que me encontraba, o –si la terapia no hubiese sido una opción para mí o cualquiera en mi situación– buscar ayuda y hablar abierta y honestamente sobre lo que habíamos sufrido. No puedo volver atrás, pero puedo ir hacia adelante y continuar apoyando a mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales, y de todas las razas, que son víctimas de asalto sexual. He demostrado mi postura sobre este y otros asuntos muchas veces en mi carrera. No comparto esto para excusarme, sino para explicarme. Hasta que no te ocurre a ti, no sabes cómo es. Pero sé cómo me siento ahora. He intentado eliminar esta canción de iTunes y otras plataformas de streaming y nunca más trabajaré con él. Lo siento, tanto por mi mal juicio cuando fui joven, como por no hablar claro de ello antes. Los quiero”.