Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, J Balvin, Billie Eilish, entre otros, harán un concierto en línea para ayudar

Chris Martin, Eddie Vedder, Maluma Pharrell Williams y muchos artistas serán parte de un espectáculo en línea que se realizará para reunir fondos y ayudar a los más necesitados en medio de la pandemia

Noroeste / Redacción

Estrellas como los británicos Elton John y Paul McCartney y los colombianos Juanes, J Balvin y Maluma participarán este sábado en "One World: Together at home", un evento para reunir fondos y ayudar a los más necesitados en medio de la pandemia.

One World: Together at Home, el evento de ocho horas de duración a nivel mundial anunció el listado completo de artistas que se unen a la causa para ayudar a elevar las organizaciones benéficas locales y regionales que proporcionan alimentos, refugio y atención médica a aquellos que más necesitan ayuda en medio de la pandemia por el Covid-19, citó elespectador.com.

El evento llegará a millones en todo el mundo digitalmente e incluirá actuaciones y apariciones de Lad Gaga, Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, FINNEAS, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi , Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy.

Además de, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, JUANES, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, PK Subban, Picture This, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, SOFI TUKKER, SuperM, The Killers, Tim Gunn, Vishal Mishra y Zucchero, Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina.

También Camila Cabello, Celine Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL COOL J, Lupita Nyong'o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher y Victoria Beckham, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

TRANSMISIÓN

La transmisión del concierto estará disponible en Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube. En Latinoamérica se puede ver en E! ENTERTAINMENT.

One World: Together at Home será presentado por Jimmy Fallon de The Tonight Show, Jimmy Kimmel de Jimmy Kimmel Live y Stephen Colbert de The Late Show with Stephen Colbert.

LADY GAGA, DA LAS GRACIAS

Cabe recordar que Lady Gaga presentó esta iniciativa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras anunciar que ha colaborado en la recaudación de 35 millones de dólares (casi 33 millones de euros) para ayudar a ese organismo a financiar la investigación de tratamientos y vacunas contra el coronavirus.

La cantante aprovechó la ocasión para dar las gracias "a los trabajadores sanitarios que han ayudado a luchar contra esta catástrofe" y "a todas las personas que han perdido sus empleos" debido a la crisis generada por la pandemia.