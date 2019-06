Lady Gaga sorprende en Stonewall con emotivo discurso a la comunidad LGBT

Lady Gaga encendió el viernes una manifestación en que miles conmemoraron el 50 aniversario del movimiento de derechos LGBT, exhortando a la multitud a honrar el pasado usando su "poder" para extender y defender medio siglo de conquistas.

La manifestación, que es parte de una serie de eventos del Orgullo Mundial en Nueva York esta semana, conmemoró el levantamiento de Stonewall del 28 de junio de 1969, citó excelsior.com.mx.

Temprano esa mañana, los clientes de un bar gay de Greenwich Village llamado Stonewall Inn se manifestaron desafiando el acoso policial, lo que provocó días de disturbios en las calles de Manhattan.

El hecho dio origen al movimiento nacional y mundial por la igualdad de derechos para lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, según historiadores.

Lady Gaga's full speech at #Stonewall50 watch it here: "I really, really hope you celebrate every inch of who you are today." -@ladygaga #WorldPride #Stonewall #PRIDE

