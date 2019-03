Lady Gaga y Bradley Cooper alcanzan la cima del Hot 100 de Billboard

La química musical que Lady Gaga y Bradley Cooper mostraron en el escenario de la pasada entrega del Óscar ha traído resultados. El tema “Shallow”, que se desprende del soundtrack de la película A Star is Born, en la que trabajaron juntos, ocupa esta semana el primer lugar de la lista de Billboard, destronando a Ariana Grande.

De la posición número 21 que tenía hace una semana, logró llegar a la cima del Billboard Hot 100.

Lo que demuestra que la canción ganadora del Óscar a la Mejor Canción Original vuelve a ser todo un éxito, citó forbes.com.mx.

Con ello han dejado de lado el récord que había conseguido Ariana Grande al tener acaparados los tres primeros sitios del conteo.

I can’t believe the soundtrack and “Shallow” are number one this week 😭 I couldn’t be more proud of this film and the entire team behind it. Thank u so much. 🌟 https://t.co/CfmmNSH1P8