Lady tacos de canasta recibe el premio James Beard, por su participación en Las Crónicas del taco

A través de su cuenta de Facebook, la muxe originaria de Oaxaca presumió el reconocimiento

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Marven, mejor conocida como Lady tacos de canasta, recibió el premio James Beard por su participación en la serie mexicana Las Crónicas del Taco, original de Netflix.

A través de su cuenta de Facebook, la muxe originaria de Oaxaca presumió este reconocimiento.

“Estoy construida de críticas, siempre, desde mi seno familiar, escolar y social y aquí estoy con los cimientos bien puestos sobre la tierra!!!! Me sigo construyendo (sic)”, escribió.

Las Crónicas del Taco recorre, a través de seis episodios, los estados de Ciudad de México, Tlaxcala, Michoacán, Sonora y Estado de México para mostrar al mundo diferentes tacos, riqueza de la gastronomía mexicana.

Los James Beard Media Award reconocieron a la producción, el pasado mes de mayo, en la categoría de Mejor Programa de Televisión en Locación “por haber resaltado la importancia cultural, histórica y gastronómica de los tacos de pastor, carnitas, canasta, asada, barbacoa y guisado, los cuales forman parte medular del universo culinario de México”.

EL PUESTO DE LADY TACOS DE CANASTA

Después de que en el mes de agosto autoridades de la CdMx decomisaran la mercancía de Lady Tacos de Canasta, Marven anunció que tendrá un local fijo en la calle de Pino Suárez, en el Centro Histórico.

“Quiero agradecer a Adriana Contreras Vera, directora General de Gobierno, y Lupita Collado, porque la bicicleta se recuperó, me pagaron los tacos y me dieron un lugar para vender donde nadie me va a quitar, ahí en Pino Suárez”, detalló la comerciante muxe en sus redes sociales.

Lady Tacos de Canasta agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibió luego de que le fuera decomisada su mercancía debido a que oficiales le tiraron los tacos que vendía y le quitaron su bicicleta, la cual fue recuperada por personas que se acercaron a ayudarle.