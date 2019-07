Lagarde envía su renuncia formal al Fondo Monetario para dirigir el Banco Central Europeo

La francesa, que a partir del 1 de noviembre tomará el relevo del italiano Mario Draghi al frente del BCE y colocará su firma en los billetes de euro, sigue rompiendo esquemas.

-Con información de EFE

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- La directora gerente delFondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, presentó este martes formalmente su renuncia a la institución financiera internacional que será efectiva a partir del 12 de septiembre.

“Me he reunido con el Directorio Ejecutivo y presentado mi renuncia al Fondo con efecto a partir del 12 de septiembre de 2019 (…) Con mayor claridad ahora acerca de mi proceso de nominación para presidir Banco Central Europeo (BCE) y el tiempo que tomará, he tomado esta decisión en el mejor interés del Fondo, ya que facilitará el proceso de selección de mi sucesor”, aseveró Lagarde en un escueto comunicado.

Today I informed the #IMF Board that I will resign as Managing Director of the International Monetary Fund, effective September 12. It has been a privilege to serve our 189 member countries with the devoted staff of this institution. https://t.co/WLso6ydrTE