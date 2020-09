Lagunas del sur registran tallas chicas de camarón, y una gran incertidumbre pesquera

Los muestreos más recientes establecen que el camarón tiene un peso de 6 gramos, por lo que se proponía que la veda se levantara hasta finales del presente mes para que alcanzara 15 ó 20 gramos, dice el presidente de Vigilancia de la Cooperativa Teodoro Beltrán, Carlos Martínez

Belizario Reyes

A pocas horas de que inicie la temporada de capturas de camarón en el sistema lagunario El Huizache-Caimanero, pescadores cooperativistas avizoran una situación crítica por la falta de apoyos del Gobierno federal para repoblar con larvas, pesca furtiva y la falta del subsidio a la gasolina para las pangas.

Pero además, en los muestreos más recientes establecen que el camarón tiene tallas chicas, de unos 6 gramos, por lo que se proponía que la veda se levantara hasta finales del presente mes para que alcanzara tallas de los 15 a los 20 gramos, dijo el presidente de Vigilancia de la Cooperativa Teodoro Beltrán, Carlos Martínez.

En los sistemas lagunarios del sur de Sinaloa y Nayarit, la temporada de capturas comenzará a las 00:00 horas de exte lunes, mientras que en el sistema lagunario de El Huizache, en Rosario, comenzará a las 16:00 horas, también de mañana.

"Está muy crítica la situación, hay muy poco producto, no hay producción, el Gobierno federal no ayudó como el año pasado con la repoblación con postlarvas de camarón, el año pasado se repobló con 5 millones de postlarvas", añadió Carlos Martínez.

"Es un año muy malo, esperemos que estemos equivocados pero no se ve gran cosa en la laguna, se ha hecho un muestreo y el biólogo dice que es muy poco el producto, no alcanza buena talla, el camarón está demasiado chico y las demás cooperativas, las principales que tienen la llave, no quisieron prórroga, proponíamos 15 días más a las demás cooperativas, pero no quisieron".

En un recorrido por la Laguna El Huizache, manifestó que en la cooperativa a la que pertenece hay como 92 socios con 88 pangas.

"No hubo apoyo con postlarvas, ni apoyo de pesca, ni de Gobierno", reiteró.

También dijo que en la temporada de veda acudieron nada más como dos veces oficiales federales de la Dirección General de Inspección y Vigilancia, pero no se vio a personal de la Marina.

Socios de la misma cooperativa, como Rubén Pérez, Esteban Barajas Ortega, Rogelio Hernández y Cirilo Merino Ramos, manifestaron que ante la difícil situación que se avizora en la próxima temporada de capturas de camarón en El Huizache, en donde capturan siete cooperativas con un total de aproximadamente mil socios, se requiere de apoyo por parte del Gobierno federal.

Dijeron que en lo que va del año nada más les dieron en una ocasión 7 mil 200 pesos y mil 200 de Empleo Temporal, lo que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de sus familias, por lo que la ayuda debe aumentar.

El tesorero de la Cooperativa El Iguanito, Andrés Rentería, manifestó que el año pasado les decían que había como 100 toneladas para los cerca de mil socios de siete cooperativas de esa zona, y a final de cuentas nada más sacaron una tonelada de camarón entre todos los cerca de 80 socios y se prevé que este año sea igual.

"Como hay mucho 'changuerismo' se lo están llevando, el Gobierno no apoya nada, no mandó oficiales de pesca, elementos de la Secretaría de Marina, está sola la marisma, los socios son los que salen en la noche a cuidar un rato para que no se metan los chanqueros, en el día también se meten, son de Walamo, Barrón", dijo Andrés Rentería.

"Va a estar crítica la pesca, yo creo que va estar casi igual la producción, y aparte de que es poca tiene pequeñas medidas, ha de andar unos 12, 13 gramos, lo ideal son unos 20 gramos, un poquito más grande".

Precisó que las tallas de 12 a 13 gramos se vende como a 40 pesos el kilo. y el de 20 gramos ya se vende en unos 70 pesos, además de que es más demandado.

"La vigilancia sí está solicitada en todas partes, pero nada más decían que iban a mandar y no han mandado nada, ahorita ya van a entrar a pescar (mañana) ya no se requiere tanto, pero de todos modos para que no saquen tanto camarón para afuera y que se metan muchos 'changueros' ", añadió el entrevistado.

Recordó que el año pasado sí se tenía vigilancia de personal de la Marina y se les alojaba en un cuarto cercano a la laguna, pero ahora nadie vino.

Además expresó que este año no habrá subsidio para la gasolina, la van a tener que comprar los socios.

También manifestó que el año pasado la temporada de capturas de camarón en El Huizache no duró ni 10 días porque hubo poco producto y se espera que en esta temporada que está por iniciar, por lo menos cierren con 10 días de pesca.

"El año pasado sacaban de 4, 3 kilos la gente, muy poco, pues somos 80 socios y apenas salió una tonelada entre todos, fue muy poco, la cooperativa no tuvo para solventar gastos, por eso se le dio vía libre a los socios para que si sacaban 5, 6 kilos, ya lo vendieran aparte", reiteró el dirigente de pescadores entrevistado.

Entre las lagunas de El Huizache y El Caimanero los divide una especia de puente donde se han colocado tapos o una especie de barrera natural, para que al llegar a cierta talla los camarones, ya no pasen de uno a otro lado, pero por falta de apoyos del Gobierno federal, ya no se ha reparado dicha infraestructura, por lo que se corre el riesgo de que con fuertes lluvias y marea alta, el crustáceo se cruce de uno a otro lado afectando a las diferentes cooperativas.