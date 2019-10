Lakers de Los Ángeles firma al hijo de John Stockton

A través de su cuenta de Twitter, Lakers de Los Ángeles dio a conocer el fichaje del guardia David Stockton. Según la política del equipo, los términos del acuerdo no se publicaron. En un movimiento relacionado, el equipo renunció a Jordan Caroline.

Stockton, hijo de la leyenda del Utah Jazz, John Stockton, apareció en 35 juegos (25 aperturas) para Medi Bayreuth en la Bundesliga alemana la temporada pasada, con promedios de 8.7 puntos, 3.6 asistencias y 2.1 rebotes en 19.8 minutos por juego.

Durante la temporada 2017-18, Stockton jugó en 39 partidos (15 aperturas) para los Stockton Kings de la NBA G League, promediando 16.3 puntos, 3.2 rebotes, 5.3 asistencias y 1.8 robos en 28.2 minutos. Terminó esa temporada con el Jazz, donde promedió 3.3 puntos en tres juegos de la temporada regular y apareció en dos juegos de postemporada.

Un veterano de cuatro años de la Liga G, Stockton ha promediado 18.0 puntos, 3.6 rebotes, 7.1 asistencias y 1.7 robos mientras dispara 38.2 por ciento desde el rango de tres puntos en 142 juegos de la Liga G (106 aperturas).

La lista de los Lakers se sitúa en 20, incluidos dos jugadores de dos vías.

