Lamenta Alcalde de Ahome la muerte de trabajador de PASA

Manuel Guillermo Chapman Moreno comentó que la familia, habitantes de Charay, recibirán 'todo el apoyo gubernamental'.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El Alcalde de Ahome lamentó la muerte accidental de un trabajador de PASA ocurrida la noche de este sábado, pero también se 'lavó las manos' al señalar que hubo omisiones por parte de autoridades que debieron atender desde hace mucho tiempo las deficiencias en la red de drenaje municipal.

Manuel Guillermo Chapman Moreno comentó que la familia de Rodrigo Ruiz, habitantes de Charay, recibirán 'todo el apoyo gubernamental'.

"Un abrazo muy fraternal, muy sincero, y el más fuerte posible, para cada uno de los familiares del joven Ruiz y para todas sus amistades y seres queridos", externó.

"Adquiero el compromiso con su familia de que habré de responder y de acompañarlos en todo momento, con toda la fuerza y el poder económico y moral del Gobierno Municipal", agregó.

Rodrigo murió luego de que el camión recolector en el que trabajaba cayera en un socavón, y lo aplastara. El accidente se registró en el cruce de la calle 21 de Marzo y el bulevar Chihuahuita, en las inmediaciones del Fraccionamiento Universitario, al suroriente de Los Mochis.

Este domingo, el Alcalde Chapman y algunos de sus principales colaboradores ofrecieron una rueda de prensa, y el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, indicó que el sitio del accidente era uno de los puntos considerados de alto riesgo incluidos en la solicitud hecha al Fonden hace un año.

"Lo teníamos reportado como grave, sin embargo, no sabíamos la magnitud, no sabíamos de la existencia de un socavón en ese lugar. Sabíamos de una tubería de drenaje dañada, que había que rehabilitar, pero no de la existencia de un socavón", expuso.

El Alcalde Chapman calificó como una 'gravísima omisión' que no se hayan atendido aún muchas de las solicitudes, calificadas de urgencia, hechas hace un año al Fondo Nacional de Desastres Naturales.

"Al día de hoy, todavía muchos de los recursos que estaban comprometidos en obra pública en el municipio de Ahome no han bajado, no han llegado, o simplemente desconocemos dónde se encuentran", exclamó.

Asimismo, apuntó que se requieren dos mil 500 millones de pesos para poner 'en orden perfecto' toda la red de drenaje sanitario en el municipio, de los cuales, mil 500 millones corresponderían a atender la problemática solamente en la ciudad de Los Mochis.

Y dijo que desde el día primero de noviembre del año pasado, cuando inició su administración, viene luchando de una manera 'muy intensa, muy fuerte, con una profunda dedicación y responsabilidad gubernamental', por lograr 'conmover' a los otros dos ámbitos de gobierno, de que Ahome tiene un grave rezago en materia de drenaje sanitario.

"Y tengo conmigo los documentos con los que el Presidente Municipal, de manera muy responsable, ha estado luchando por estas gestiones a nivel federal", se escudó mostrando los papeles.

Chapman Moreno aprovechó para lanzarse de nuevo contra los gobiernos municipales anteriores, de quienes dijo que acumularon 'cientos de millones' de pesos y dejaron un déficit 'enorme', y acusó que por más de veinte años se mantuvo 'abandonada' la red de drenaje sanitario, 'sin asistencia y sin servicio y sin mantenimiento'.

"En Palacio Municipal no hubo presidentes municipales, y no hubo funcionarios públicos y servidores públicos, al servicio de la sociedad y de la comunidad, hubo lacayos que se dedicaban únicamente a atender los intereses económicos de estas familias ricas y pudientes de la ciudad de Los Mochis", espetó.

También lamentó que no haya prosperado en el Congreso del Estado la propuesta para que se aprobaran 200 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2019 para atender los problemas de drenaje sanitario en el municipio.

El Alcalde Chapman informó que se han detectado más de 90 socavones en el municipio, y 60 se encuentran en la ciudad de Los Mochis. Señaló que se han invertido alrededor de 30 millones de pesos en esa materia, y adelantó que hay negociaciones con el Gobierno del Estado para ejercer una inversión bipartita extraordinaria de 60 millones de pesos más.

Además, destacó el acuerdo, al que calificó 'sin precedentes', mediante el cual ambos gobiernos invierten 100 millones de pesos en comunidades rurales que no contaban con servicios de drenaje y agua potable, una situación que consideró 'vergonzosa' en pleno Siglo 21.

Durante la rueda de prensa se anunció que en conjunto con Protección Civil y Tránsito Municipal se limitará el paso vehicular en algunos puntos considerados de riesgo, y el Secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro, comentó que la Vicefiscalía Zona Norte abrió una carpeta de investigación por la muerte del trabajador de PASA.